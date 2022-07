Dessers zet met geheime afspraak in Kopenhagen kwaad bloed bij Genk

Woensdag, 27 juli 2022 om 11:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:52

Cyriel Dessers heeft zich niet geliefd gemaakt bij KRC Genk. Dinsdag doken op internet beelden op van een geheime afspraak van de spits en zijn zaakwaarnemer met clubvertegenwoordigers van FC Kopenhagen. Zijn Belgische werkgever was daar niet van op de hoogte en heeft met ontsteltenis gereageerd op het onderonsje. Dessers was in Kopenhagen om een hapje te eten met trainer Jess Thorup en directeur Peter Christiansen. De aanwezigheid van zaakwaarnemer Stijn Francis duidde erop dat er onderhandeld wordt.

Het onderonsje werd opgemerkt door een passant die er beelden van maakte en de transfersoap daarmee een nieuwe wending gaf. Dessers leek namelijk lange tijd op weg naar Cremonese. De Nigeriaanse spits en zijn Belgische werkgever hadden op hoofdlijnen een akkoord bereikt met de Italiaanse promovendus, maar van een transfer lijkt het dus niet te komen. Kopenhagen hoopt de deal te stelen. Volgens Het Laatste Nieuws is er nog geen officieel bod binnengekomen bij Genk van Kopenhagen.

De afspraak, die plaatsvond in attractiepark Tivoli, is in het verkeerde keelgat geschoten bij de Belgische club. “Cyriels makelaar (Stijn Francis, red.) had gemeld dat er interesse was van FC Kopenhagen, maar de club heeft ons helemaal niets laten weten. Dit vinden wij niet de correcte manier van handelen”, uit directeur voetbalzaken Dimitri De Condé zijn ongenoegen in gesprek met Het Laatste Nieuws. Het is nog maar de vraag of Kopenhagen van plan is een bod neer te leggen voor Dessers. Het gesprek duidt in ieder geval op serieuze interesse.

De relatie tussen Thorup en Genk was sowieso al niet om over naar huis te schrijven. In november 2020 koos de toenmalige oefenmeester van De Smurfen al na vijf wedstrijden voor een plotse overstap naar de Deense landskampioen. Hij was toen pas een maand in dienst. Thorup en Dessers kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Genk en zouden in Denemarken herenigd kunnen worden. Feyenoord zag eerder af van de komst van de Conference League-smaakmaker. De spits en de club kwamen niet tot een akkoord. Zijn contract bij Genk loopt nog twee seizoenen door.