AZ maakt officieel melding van komst van Zinho Vanheusden

Maandag, 25 juli 2022 om 17:21 • Guy Habets • Laatste update: 17:42

Zinho Vanheusden is officieel speler van AZ. Dat meldt de Alkmaarse club via de sociale kanalen. De Belgische verdediger wordt voor een jaar gehuurd van Internazionale en daarbij heeft AZ ook een koopoptie bedongen. De 22-jarige Vanheusden moet in het AFAS Stadion gaan strijden om een plekje in het hart van de achterhoede.

De komst van Vanheusden was al publiek geheim nadat technisch directeur Max Huiberts rond de Conference League-voorrondewedstrijd tegen Tuzla City (1-0 winst) al aankondigde dat de transfer van de Belg naar AZ zo goed als rond was. De Alkmaarders kunnen de deal nu dus bevestigen en maken meteen bekend dat er een optie tot koop is afgesproken met Inter. Hoe hoog het bedrag is dat AZ moet betalen als ze verder willen met Vanheusden, is niet duidelijk. De Belg zal bij AZ de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Sam Beukema, Bruno Martins Indi en Pantelis Hatzidiakos.

Op de clubsite stelt de Belgische mandekker dat hij zin heeft in een nieuw avontuur. "Ik ben super blij", laat hij optekenen. "Het heeft een paar weken geduurd, maar dat ik hier nu sta met mijn familie, dat maakt mij super opgelucht. Ik kan niet wachten totdat ik kan beginnen. Het contact met Max (Huiberts, red.) is enkele maanden geleden begonnen en daar sprak veel vertrouwen van uit. AZ is de juiste ploeg voor mij."

Dat Inter alweer afscheid neemt van Vanheusden is opvallend, aangezien de Milanezen vorig jaar zomer liefst zestien miljoen euro neertelden voor de veelbelovende mandekker. Dat bedrag werd door Inter overgemaakt aan Standard Luik, waar Vanheusden de jeugdopleiding doorliep en al op achttienjarige leeftijd basisspeler werd. Vanheusden werd door Inter direct verhuurd aan Genoa. De verdediger maakte mede door aanhoudend blessureleed speelminuten in slechts veertien Serie A-duels en twee wedstrijden in de strijd om de Coppa Italia.