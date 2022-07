Hans Kraay jr. krijgt het gewenste woord uit de mond van Orkun Kökçü

Zondag, 24 juli 2022 om 19:36 • Tom Rofekamp

De kans lijkt steeds groter dat Orkun Kökçü deze zomer bij Feyenoord blijft. De 21-jarige middenvelder staat naar verluidt in de belangstelling van talloze buitenlandse (sub)topclubs, maar volgens hemzelf speelt er nog niets concreets. Kökçü vindt dat er nog genoeg te leren valt in De Kuip en spreekt daarom - weliswaar onder druk van interviewer Hans Kraay junior - een door zijn fans hevig begeerd woord uit.

De Turks international is een van de namen bij Feyenoord die zich afgelopen seizoen flink in de kijker heeft gespeeld. Naar verluidt staat Kökçü op het lijstje van onder meer Arsenal, West Ham United, Sevilla, AS Roma en RB Leipzig. Kraay junior grijpt na afloop van het verloren oefenduel met Olympique Lyon (0-2) direct de gelegenheid om bij de jongeling te informeren over de stand van zaken.

"Er moet niemand meer weggaan", opent de presentator annex interviewer. "Sorry dat ik het vraag, maar ik hoop toch niet dat jij veel gebeld bent?" Kökçü stelt Kraay junior direct gerust. "Ik heb veel met de trainer gesproken de afgelopen weken, en zover ik niks hoor ben ik echt met mijn hoofd hier. Je weet nooit hoe het in het voetbal loopt en als er een club komt die biedt wat Feyenoord wil kan het zomaar zo zijn, maar voor nu speelt er nog niks."

Met name de aanwezigheid van trainer Arne Slot zorgt ervoor dat Kökçü niet koste wat het kost weg hoeft uit De Kuip. "Hij wil me er gewoon bij hebben. Ik heb sowieso nog punten die ik kan verbeteren en hij is van mening dat hij me daarbij kan ondersteunen. Dat denk ik ook." Kraay junior besluit daarop de stoute schoenen aan te trekken en zegt bijna dwingend: "Stel de mensen even gerust." "Ja", klinkt het door de microfoon. Kraay junior jubelt. "Nou, dan zijn we eruit!"

Kökçü, die zondag zijn eerste wedstrijdminuten van de voorbereiding maakte, speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de competitie voor Feyenoord, waarin hij belangrijk was met 7 goals en 9 assists. Ook had de creatieveling een groot aandeel in het behalen van de Conference League-finale met de Rotterdammers. In het Europese toernooi speelde Kökçü twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam twee keer op het scorebord verscheen. De geboren Haarlemmer kwam voor verschillende jeugdteams uit namens Oranje, maar speelt zijn interlands tegenwoordig voor de nationale ploeg van Turkije.