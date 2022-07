Bondscoach Parsons kiest voor verrassingen bij terugkeer Miedema

Zaterdag, 23 juli 2022 om 20:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:16

Mark Parsons heeft de opstelling van de Oranje Leeuwinnen voor de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk bekendgemaakt. De bondscoach van Oranje heeft Vivianne Miedema in de punt van de aanval geposteerd. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zat ruim een week in isolatie vanwege een coronabesmetting. Daarnaast kiest Parsons als linksbuiten verrassend voor Victoria Pelova. Het duel om een plek in de halve eindstrijd vindt plaats in Rotherham en begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Door haar coronabesmetting moest Miedema de EK-wedstrijden tegen Portugal (3-2 overwinning) en Zwitserland (1-4 overwinning) laten schieten, waarna een periode in zelfisolatie volgde. Miedema is nu echter weer beschikbaar voor bondscoach Parsons en wordt in de voorhoede vergezeld door Pelova en Lineth Beerensteyn. De basisplaats gaat ten koste van Jill Roord, die tijdens de drie poulewedstrijden nog wel kon rekenen op een plek in de basiself.

Het middenveld van de Oranje Leeuwinnen wordt gevormd door Sherida Spitse, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. In de achterhoede voert Parsons één wijziging door. Dominique Janssen keert terug naar het centrum van de defensie en Kerstin Casparij begint als linksback, waardoor Aniek Nouwen haar basisplaats kwijtraakt. Stefanie van der Gragt, Lynn Wilms en doelvrouw Daphne van Domselaar completeren de achterhoede.

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Casparij; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema en Pelova.

Opstelling Frankrijk: Peyraud-Magnin; Périsset, Mbock, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Malard, Cascarino