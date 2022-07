Babel is alweer weg bij Ajax en tekent contract voor één seizoen

Vrijdag, 22 juli 2022 om 23:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:14

Ryan Babel is ook komend seizoen op de Turkse velden te zien. De aanvaller vervolgt zijn loopbaan bij Eyüpspor, dat uitkomt op het tweede niveau. Babel heeft een contract getekend voor één seizoen. Bij promotie naar het hoogste niveau wordt het contract automatisch met een jaar verlengd. Babel dook deze week plots op bij Ajax, waar hij zijn conditie op peil hield bij het beloftenelftal.

Hürriyet maakte vrijdag al melding van de interesse van Eyüpspor in Babel. De Turkse club komt niet veel later zelf met de bevestiging. Babel zat zonder werkgever sinds zijn recente vertrek bij Galatasaray en hield bij Ajax zijn conditie op peil. Het verblijf in Amsterdam is van korte duur gebleken, daar de voormalig Oranje-international in Turkije een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Eyüpspor eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Turkse eerste divisie. In de play-offs voor promotie werd verloren van Bandirmaspor.

"Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik ben naar deze club gekomen met als doel om kampioen te worden. Ik ga mijn best doen voor Eyüpspor op weg naar het kampioenschap", laat Babel weten in een eerste reactie. De aanvaller wilde zijn verblijf bij Galatasaray graag verlengen, maar een nieuw contract zat er niet in. Nu is Babel er dus alsnog in geslaagd zijn verblijf in Turkije te verlengen, daar hij een contract heeft getekend voor één seizoen. Bij promotie volgt een tweede seizoen.

Naast Babel verschenen ook Pelle Clement en Carel Eiting op het trainingsveld bij Ajax. De Amsterdammers bieden hun voormalig spelers de mogelijkheid om fit te blijven in afwachting van een nieuwe werkgever. Babel is geen onbekende op de Turkse velden. De voorhoedespeler stond in het verleden onder contract bij Kasimpasa, Besiktas en meest recentelijk Galatasaray. Bij laatstgenoemde club kwam hij afgelopen seizoen tot drie competitietreffers in dertig wedstrijden. Vijftien keer verscheen hij aan de aftrap.