‘Bombazo’ in Uruguay: Suárez tekent, maar wel voor bijzonder kort

Vrijdag, 22 juli 2022 om 07:16 • Tom Rofekamp

De Uruguayaanse journalist Rodrigo Vázquez weet het zeker: Luis Suárez keert terug bij Nacional. Naar goed ingevoerde bronnen van Vázquez, die onder meer werkzaam is bij de sportzender Sport890, tekent de 35-jarige spits een contract tot het aankomende WK in november. Dat betekent dat Suárez slechts zo'n drie maanden zal spenderen bij zijn jeugdliefde, waar hij zijn eerste stapjes in het profvoetbal zette.

Er is al enkele weken een campagne onder fans van Nacional gaande om de Uruguayaanse goalgetter terug naar zijn geboorteland te halen. Met de hashtag '#SuarezANacional' proberen ze hem na zestien jaar te verleiden tot een terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon. Het charmeoffensief lijkt nu ook echt gewerkt te hebben. Volgens Vázquez is Suárez akkoord gegaan met een contract tot aan het WK en zal hij zich bij Nacional voegen voor de Copa Sudamericana en het laatste deel van de competitie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfervrije aanvaller was begin deze maand al dicht bij een overstap naar elders in Zuid-Amerika. Het Argentijnse River Plate was dicht bij een stunt, maar Suárez liet een overgang afketsen vanwege de uitschakeling in de Copa Libertadores. Volgens Referí, sportrubriek in de Uruguayaanse krant El Observador, zouden er daarop nog drie opties zijn die Suárez overwoog. Een daarvan bevond zich in Spanje, de andere twee in Italië en Nederland. Gegeven het riante salaris van de topschutter leek de kans groot dat de Nederlandse kandidaat zijn voormalige club Ajax betrof, waar hij tussen 2007 en 2011 actief was.

Sky Deutschland voegde deze week echter toe dat Suárez door zijn management is aangeboden bij Borussia Dortmund. De leiding in Duitsland zoekt naar versterking voor de spitspositie nu Sébastien Haller vanwege een gevonden tumor voorlopig niet inzetbaar is. Suárez lijkt Dortmund de tijd echter niet te geven en te kiezen voor een nieuw dienstverband in Uruguay. De topscorer aller tijden van het nationale team wil nog eenmaal vlammen voor de club waar hij tussen 2005 en 2006 de doelpunten aaneenreeg voor zijn vertrek naar Nederland.