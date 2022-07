Olympique Marseille betrekt peperdure Kevin Strootman in een ruildeal

Donderdag, 21 juli 2022 om 16:57 • Guy Habets

Kevin Strootman lijkt weer op weg naar de Italiaanse Serie A, zo schrijft transferexpert Fabrizio Romano. De Nederlandse middenvelder wordt door Olympique Marseille, zijn werkgever, betrokken in een ruildeal met Hellas Verona. Darko Lazovic zou dan de omgekeerde weg bewandelen en in de Ligue 1 gaan voetballen.

Marseille heeft er belang bij dat de deal snel rondkomt, want ze willen Lazovic volgens Romano graag halen. Daarnaast drukt het salaris van Strootman zwaar op de begroting van l'OM. Een spelersruil is dus de beste optie voor de Fransen, die Hellas Verona proberen te overtuigen van het feit dat Strootman voor hen een aanwinst is. Als dat lukt, zou het snel rond kunnen komen en is een terugkeer van de Nederlandse middenvelder in Italië nabij. De Serie A is hem namelijk niet vreemd.

De 32-jarige Strootman vertrok in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen euro naar AS Roma, na twee seizoenen furore te hebben gemaakt in het shirt van PSV. De periode van Strootman in de Italiaanse hoofdstad werd gekenmerkt door blessureleed: hij miste maar liefst 96 duels, voornamelijk door knieletsel. Toch wist Roma nog flinke winst op hem te behalen, aangezien hij voor 25 miljoen naar het Stade Vélodrome verkaste. Marseille lijkt nu niks meer terug te gaan zien van die transfersom, ook nadat verhuurperiodes aan Genoa en Cagliari niet de gewenste interesse opleverde.

De Fransen zullen echter alsnog blij zijn dat Strootman verkast. Naar verluidt staat hij voor een maandsalaris van meer dan een half miljoen euro in de boeken.en dat was al geruime tijd een blok aan het been van voorzitter Pablo Longoria. Hij is zelf dan ook op zoek gegaan naar een mogelijke oplossing voor de 32-jarige linkspoot, die aangeraden werd om mee te helpen om de laatste jaren van zijn loopbaan toch nog ergens te kunnen spelen. Dat zal dus bij Hellas Verona moeten gebeuren.