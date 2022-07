Doktoren ontdekken tumor in teelballen Sébastien Haller

Maandag, 18 juli 2022 om 23:19 • Laatste update: 23:58

Er is een tumor in de teelballen ontdekt bij Sébastien Haller, zo meldt Borussia Dortmund maandagavond via de officiële kanalen. De 28-jarige spits ontbrak al tijdens het oefenduel met Valencia. De Ivoriaan heeft het trainingskamp van Dortmund onmiddellijk verlaten. Uit de eerste berichtgeving van de club wordt niet duidelijk of het om een kwaadaardige of goedaardige tumor gaat.

Dortmund meldde eerder op maandag al dat Haller niet mee kon spelen 'wegens ziekte'. De spits zou zich in de ochtend al niet lekker hebben gevoeld. Na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij een tumor in de teelballen heeft. Haller heeft daarom het trainingskamp verlaten. De komende dagen vinden verdere onderzoeken plaats, meldt Dortmund.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt. Gute Besserung, @HallerSeb! ???? Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

"Het nieuws van vandaag komt als een schok voor Sebastien Haller en voor ons allemaal. De hele BVB-familie wenst Sébastien zo snel mogelijk een volledig herstel, we hopen hem zo snel mogelijk weer te kunnen zien. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt", zegt Sebastian Kehl, sportief directeur van Dortmund.

In het statement roept Dortmund op om de privacy van Haller en zijn familie te respecteren. "Zodra we meer informatie hebben, brengen we dat in overleg met de speler naar buiten."