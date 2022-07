‘Van den Brom ziet groot talent uit Polen mogelijk naar Ajax vertrekken’

Ajax is in de markt voor Antoni Kozubal, zo weet BILD te melden. De defensieve middenvelder (17) staat onder contract bij Lech Poznan, waar John van den Brom onlangs werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Kozubal wordt naast Ajax ook scherp in de gaten gehouden door scouts van Borussia Dortmund en Schalke 04. Het is nog niet bekend welke transfersom Poznan hanteert voor de zeer jonge middenvelder.

Kozubal, met veertien jeugdinterlands namens Polen achter zijn naam, kwam tot dusver tot vijf optredens in de hoofdmacht van Poznan. In die duels wist de aan onder meer Ajax gelinkte controleur eenmaal het net te vinden. Kozubal moest het tot nu toe voornamelijk doen met wedstrijden in de jeugdafdeling en het tweede elftal van de topclub uit Polen. Daarnaast werd hij enige tijd verhuurd aan Gronik Polkowice, dat uitkomt op het tweede Poolse niveau.

Het is afwachten of Kozubal dit seizoen veel speeltijd zal krijgen van Van den Brom. De begeerde middenvelder werd zaterdag in ieder geval niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het openingsduel van het nieuwe seizoen met Stal Mielec (0-2 nederlaag). Daarnaast is het niet duidelijk of de jongeling zijn club op zo'n jonge leeftijd al wil verlaten voor een avontuur in het buitenland. De geschatte transferwaarde van Kozubal, met een contract tot medio 2024 in Polen, ligt momenteel op twee ton.