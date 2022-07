Wesley Sneijder reageert op opvallende foto's samen met Yolanthe

Woensdag, 13 juli 2022 om 15:34 • Laatste update: 15:46

Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau werken aan het herstel van hun huwelijk, zo bevestigt de 38-jarige oud-middenvelder in gesprek met Privé. Het blad publiceert deze week foto's van het (voormalige) glamourkoppel, dat intiem samen is gespot op Ibiza. "Het smaakt naar meer", zo zegt Sneijder, geciteerd door Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds.

Santegoeds schetst in een video-item voor De Telegraaf de achtergrond van de vakantie van Sneijder en Yolanthe op Ibiza, die daar samen een luxueuze villa bezitten. "Ze zijn aan het verkennen hoe het is om weer samen te zijn", aldus de showbizzjournalist. "Wesley zegt onomwonden dat het naar meer smaakt, maar hij weet zelf ook nog niet helemaal hoe het zal gaan lopen." Officieel is het stel overigens nooit gescheiden, zo voegt Santegoeds toe: "De exacte status van de relatie is de laatste jaren onduidelijk geweest." In 2015 werden Sneijder en Yolanthe ouder van Xess Xava.

Al jaren probeert Sneijder een verzoening met Yolanthe teweeg te brengen. De actrice wilde daar sinds de relatiebreuk, die door het stel bevestigd werd in 2019, niets van weten. Yolanthe datete maandenlang met model Lentini Eersteling, maar tot een relatie is het nooit gekomen. "Ik ben vrijgezel en ik geniet met volle teugen van het leven", zei Yolanthe vorige maand tegenover Gloria over haar vermeende romance met Lentini.

Sneijder en Yolanthe gingen vijf jaar geleden uit elkaar. De recordinternational van Oranje was twee jaar geleden in zijn eigen boek zeer openhartig over de reden daarvan: “Het ging mis door mij”, zo zegt Sneijder in zijn door Kees Jansma geschreven biografie. “Er waren feesten en partijen wanneer Yolanthe er niet was, met vrienden, foute vrienden, met vrouwen en drank. Het liep allemaal behoorlijk uit de hand. Mijn lichaam was daar, maar mijn hart altijd bij Yo.”