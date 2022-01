Intieme foto's van Yolanthe met topmodel; Sneijder reageert geagiteerd

Woensdag, 12 januari 2022 om 21:23

Yolanthe Cabau van Kasbergen en Lentini Eersteling zijn intiem samen gespot, zo onthult Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds. Geruchten over een relatie waren er langer, nadat het tweetal in november ook al samen werd gespot op een verjaardag. Nieuwe foto's van Yolanthe (36) en Eersteling (26) op een strand in Mexico lijken dat nu te bevestigen. Wesley Sneijder noemt de verhalen in een korte reactie 'onzin'.

"Nu waren er gelukkig ook fotografen bij", zegt Santegoeds in een video-item voor De Telegraaf. "Je ziet hoe ze genieten van de zon, van de zee en van elkaar. Yolanthe wil er niet al te veel over zeggen, wat dat betreft zeggen de foto's meer dan zij. Zij zegt: 'We zijn elkaar een beetje aan het verkennen.' Nou, als je die foto's bekijkt, dan denk je dat er meer aan de hand is. Vooral ook omdat Xess Xava, haar zoon met Wesley, er ook bij is."

"Eersteling is een fotomodel, dat in de jeugd een tijd bij Sparta Rotterdam heeft gevoetbald", legt Santegoeds uit. "Uiteindelijk koos hij voor een fotomodellencarrière, waarin hij ook succesvol is. Hij woont voor een deel ook in Los Angeles, daar kennen ze elkaar waarschijnlijk van. We gaan het zien, wat dat gaat brengen. Hij is inderdaad jonger, Yo ligt nog goed in markt, dat is duidelijk."

Story suggereert dat Yolanthe aanpapt met Eersteling om Sneijder jaloers te maken. Laatstgenoemde wil daar in een korte reactie weinig over kwijt. "Ik ga daar niets over zeggen. Dat is niet mijn afdeling. Ik heb geen idee wie hij is. Ook weet ik niets over de link met FC Utrecht. Ik heb er wel iets van meegekregen, maar er verder niet naar gekeken. Ik heb er ook niet met Yolanthe over gesproken. Wij spreken over heel andere dingen. Niet over deze onzin allemaal."

De nieuwe foto's van Yolanthe (36) en Eersteling (26) zijn te zien aan het eind van het video-item van De Telegraaf.