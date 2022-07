Feyenoord verwelkomt kind van de club na vier jaar weer op het trainingsveld

Woensdag, 13 juli 2022 om 12:38 • Guy Habets • Laatste update: 12:44

Jean-Paul Boëtius houdt de komende tijd zijn conditie op peil bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder is transfervrij, zoekt naar een nieuwe club en wil daar beslagen ten ijs komen. De Rotterdamse club heeft zich behulpzaam getoond en biedt Boëtius dus de mogelijkheid om tijdelijk terug te keren op het oude nest.

De afgelopen seizoenen speelde Boëtius voor FSV Mainz in de Duitse Bundesliga, maar club en speler gingen deze zomer niet met elkaar verder. Dat betekent dat de 28-jarige aanvallende middenvelder vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Boëtius traint de komende tijd mee bij Feyenoord om zijn conditie op peil te houden, zodat hij minder aanpassingstijd nodig heeft als er een club voor hem komt. Zowel de Rotterdamse club als de speler zelf benadrukken dat er 'momenteel geen sprake is van een contractuele situatie'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mainz was in ieder geval erg teleurgesteld dat Boëtius niet met hen verder wilde. Trainer Bo Svensson gaf na de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen tegen Eintracht Frankfurt (2-2) aan dat hij op contractverlenging had gehoopt. "We wilden dat hij bleef. Hij was een erg belangrijke speler die altijd alles gaf. Maar hij is een volwassen man die een beslissing heeft genomen die voor hem het beste is." Naast Boëtius vertrok ook Jeremiah St. Juste bij de club en daardoor is Delano Burgzorg de enige Nederlander die nog bij de selectie zit.

Boëtius doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte bij de Rotterdamse club zijn debuut in het betaalde voetbal. In 2015 werd hij voor twee miljoen euro verkocht aan FC Basel, dat hem uitleende aan KRC Genk. Met een driejarig contract keerde Boëtius in 2017 terug bij Feyenoord als vervanger van de naar Istanbul Basaksehir vertrokken Eljero Elia. Na een rode kaart tegen De Graafschap in het seizoen 2018/19 besloot trainer Giovanni van Bronckhorst Boëtius uit de selectie te zetten. Anderhalve week later vertrok hij naar Mainz, dat destijds drieënhalf miljoen neertelde..