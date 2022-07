Haaland zorgt bij presentatie voor hilariteit ten koste van Manchester United

Zondag, 10 juli 2022 om 18:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:20

Erling Braut Haaland zorgde zondagmiddag voor hilariteit bij zijn officiële presentatie als speler van Manchester City. De Noorse sterspeler kwam met een kwinkslag over het spelen tegen aartsrivaal Manchester United, tot groot genoegen van de aanwezige fans van de Engelse kampioen. Naast Haaland werden overigens ook aanwinsten Stefan Ortega en Julían Álvarez voorgesteld aan de aanhang van Manchester City.

Presentatrice Natalie Pike legde Haaland een vraag voor van een twitteraar, die wilde weten naar welke tegenstander de spits het meeste uitkijkt. Het antwoord van de van Borussia Dortmund overgenomen aanvaller was duidelijk: "Ik wil de woorden eigenlijk niet uitspreken, maar Manchester United", zei Haaland, die al snel een glimlach op zijn gezicht toverde. Zijn antwoord viel duidelijk goed bij de supporters van the Citizens. Haaland speelde met Dortmund al eens tegen Manchester City en weet dus ongeveer wat hij kan verwachten van zijn nieuwe ploeggenoten.

Q: Which team are you most looking forward to playing? ??@ErlingHaaland "I don't like to say the words but..." ?? pic.twitter.com/4gYWecYYxE — Manchester City (@ManCity) July 10, 2022

"Ik heb ze op televisie zien spelen, maar ze in het echt tegenkomen is iets totaal anders", erkent de miljoenenaanwinst. "Ik heb toen de bal 25 minuten lang niet aangeraakt! Ik had zoiets van: 'Alsjeblieft Ilkay Gündogan, stop met dat tiki-taka'. In aanvallend opzicht staat Manchester City op eenzame hoogte en daar wil ik deel van uitmaken." Haaland legt tevens uit waarom hij voor het elftal van manager Josep Guardiola heeft gekozen. "Ik had zo'n gevoel door de manier waarop ze spelen. Mijn gevoel voor City was gelijk heel sterk. Er lopen hier zoveel goede spelers rond. Het zijn allemaal winnaars en het potentieel is ongekend. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Haaland laat ook gelijk weten wat voor soort spelers de supporters van Manchester City komend seizoen kunnen verwachten: "Iemand die veel lacht, hard werkt en maximaal gaat genieten. Dat doe ik mijn hele loopbaan eigenlijk al. Ik wil van elk moment hier genieten en wil niet teveel overal over nadenken. Teveel nadenken is nooit goed. Ik wil mij ontspannen als het kan en hard werken als het moet. Als spits wil ik plezier maken. Door plezier ga ik scoren en geniet ik nog meer van mijn spel. Ik hoop dat ik veel lach hier", aldus Haaland.