Barcelona schept duidelijkheid en vraagt grootmacht tevergeefs om gunst

Zondag, 10 juli 2022 om 13:55 • Wessel Antes

Barcelona heeft bij het management van César Azpilicueta aangegeven dat hij een van de belangrijkste targets is deze transferzomer. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn de Catalanen van plan de verdediger in de komende weken definitief vast te leggen. Er is nog een probleem: Chelsea wil nog steeds een transfersom voor de 32-jarige Spanjaard die tot medio 2023 vastligt.

Afgelopen week had voorzitter Joan Laporta een diner met de kersverse eigenaar van Chelsea, Todd Boehly. Tijdens het diner werden gesprekken gevoerd over onder anderen Azpilicueta, Marcos Alonso en Frenkie de Jong. Gedurende die gesprekken kreeg Laporta te horen dat Azpilicueta niet zonder vergoeding naar Camp Nou zal komen. Barcelona wil Azpilicueta dolgraag strikken en hem een tweejarig contract toedienen.

De club deed in de afgelopen maanden meerdere pogingen om Azpilicueta terug naar Spanje te halen zonder daar een transfersom voor te moeten betalen. Chelsea houdt echter voet bij stuk. Azpilicueta is sinds 2019 de aanvoerder bij de club. In augustus 2012 werd de rechtsback voor bijna negen miljoen bij Olympique Marseille weggeplukt. Sindsdien speelde hij maar liefst 474 wedstrijden voor the Blues, waarin hij 17 doelpunten maakte en 55 assists gaf.

In Spanje speelde Azpilicueta tot dusver alleen voor Osasuna. Bij die club werd hij ook opgeleid. In 2007 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. In totaal speelde Azpilicueta 107 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 99 in LaLiga. Wanneer Azpilicueta daadwerkelijk de overstap maakt naar Barcelona speelt hij tijdens zijn debuut voor de club tevens zijn honderdste duel op het hoogste niveau van Spanje. Azpilicueta is sinds 2013 international bij La Roja. Hij speelde veertig interlands en scoorde daarin één keer.