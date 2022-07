KNVB: groot deel profs ontvangt discriminerende berichten op sociale media

Dinsdag, 5 juli 2022 om 14:28 • Laatste update: 14:38

Uit onderzoek van de KNVB blijkt dat een groot deel van de voetballers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie online zijn gediscrimineerd. De voetbalbond ondervroeg honderd van de bijna duizend contractspelers in Nederland. 44 procent van hen geeft aan zelf discriminerende berichten via sociale media te ontvangen.

De KNVB schrijft dat bijna 92 procent van de ondervraagden op hun sociale media wel eens discriminerende berichten gericht aan hun collega’s in het betaald voetbal ziet. Uit het onderzoek blijkt dat de berichten vooral betrekking hebben op iemands herkomst. De spelers geven aan vooral privéberichten, zogenoemde DM’s (direct messages, red.), op Instagram te krijgen. De respondenten veronderstellen dat het vooral op anonieme- of nepaccounts gaat, terwijl ze ook aangeven discriminerende berichten te ontvangen van eigen supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat de berichten vooral gestuurd worden in aanloop of na belangrijke duels, maar ook wanneer er acties gehouden worden om discriminatie uit de stadions te verbannen. 85% van de spelers is van mening dat er meer moet worden opgetreden tegen online discriminatie. Door hen worden de sociale media-platformen het meest verantwoordelijk voor de aanpak. Hierna volgen de KNVB, de politie/OM, overheid, voetbalclubs, media, vertegenwoordigers van de divisie waarin ze spelen, supporters, andere sociale media-gebruikers en de spelersvakbond VVCS.

“De omvang van online discriminatie waar we nu een indicatie van krijgen is een klap in het gezicht van het voetbal”, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. “We moeten onze voetballers beschermen tegen deze keerzijde van sociale media. We willen zo snel mogelijk met alle betrokken partijen de aanbevelingen van het rapport bespreken. Daarnaast willen we direct in gang zetten wat we zelf al kunnen doen, zoals de spelers wijzen op de tools om berichten van onbekenden te blocken.”