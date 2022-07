WK-kansen van Ziyech nemen toe na opmerkelijk statement

Maandag, 4 juli 2022 om 16:41 • Guy Habets

Hakim Ziyech mag nog altijd hopen op deelname aan het WK met het Marokkaanse elftal. Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, heeft op MFM Radio gezegd dat de spelmaker onderdeel uit zal maken van de selectie die in november en december in Qatar om de wereldtitel zal strijden.

Op het Marokkaanse radiostation werd Lekjaa gevraagd naar de situatie rond Ziyech en bondscoach Vahid Halilhodzic, die op voet van oorlog met elkaar verkeren. De aanvallende middenvelder van Chelsea speelt al ruim een jaar geen interlands meer omdat de keuzeheer geen beroep op hem wil doen en dus blijft hij voorlopig op veertig interlands en zeventien doelpunten voor zijn land staan. Lekjaa vindt dat daar verandering in moet komen en voert de druk op de Bosnische coach nu op. "Hakim gaat naar het WK", zo was te horen op de radio. Daarnaast gaf hij toe dat hij de tactische keuzes van Halilhodzic zo nu en dan in twijfel trekt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er gaan al geruime tijd geruchten over een eventueel ontslag van de bondscoach van Marokko, aangezien er bij de fans en bij de bond veel onvrede heerst over zijn selectiebeleid. Men vindt dat Ziyech een plekje in de spelersgroep moet krijgen en dat Halilhodzic zich over zijn eerdere problemen met de technicus heen zal moeten zetten. Eerder raakte de Bosniër ook al gebrouilleerd met Noussair Mazraoui, maar de voormalig Ajax-back poseerde onlangs met zijn coach om aan te geven dat alles weer koek en ei was tussen de twee.

Ziyech wordt door de keuzeheer beticht van werkweigering. "Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal", stelde Halilhodzich eerder over het niet selecteren van Ziyech. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij (destijds ook doelend op Mazraoui, red.), is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem."