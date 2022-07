Oussama Tannane reageert verbaasd: ‘Ik ben een Amsterdammer’

Maandag, 4 juli 2022 om 15:39 • Guy Habets

Oussama Tannane vindt niet dat zijn transfer naar NEC een pikante achtergrond heeft. Dat zegt hij tegen ESPN. De aanvallende middenvelder kwam tot januari van dit jaar uit voor Vitesse, maar dat weerhield hem er niet van om deze zomer in Nijmegen te tekenen. De emoties en de vijandige gevoelens tussen de twee streekrivalen zijn niet aan Tannane besteed. "Ik ben een Amsterdammer."

Twee weken geleden verraste NEC door Tannane als nieuwe aanwinst te presenteren en maandag stond hij voor het eerst op het trainingsveld bij zijn nieuwe club. Na afloop werd de technicus gevraagd of hij spelen voor NEC als pikant ziet, gezien zijn recente geschiedenis als speler van aartsrivaal Vitesse. "Hoe bedoel je?", countert Tannane, die zich van geen kwaad bewust is. "Waarom zou het pikant zijn? Ik ben een Amsterdammer, dus ik heb daar niet veel mee te maken."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een half jaar bij Göztepe, dat hem in januari verloste van zijn uitzichtsloze situatie in Arnhem, werd Tannane overgehaald om in De Goffert te komen voetballen. Ted van Leeuwen, de technisch directeur van NEC, speelde daar een grote rol in. "Ik heb heel goed contact gehad met Ted", legt de Marokkaan uit. "Die was heel lovend en wakkerde het vuurtje in mij aan. Hij heeft alles voor mij uitgestippeld en dat vond ik een heel mooi plan."

De elfvoudig international van Marokko was in het Vitesse-shirt goed voor 61 wedstrijden, 15 doelpunten en 17 assists. Tannane is niet de eerste die dit jaar een soortgelijke gevoelige transfer maakt. Tijdens de winterstop van afgelopen seizoen trok NEC al Wilfried Bony aan. De Ivoriaanse spits speelde van 2011 tot 2013 bij Vitesse en werd in zijn laatste jaar topscorer van de Eredivisie. Bony kwam afgelopen seizoen maar een keer binnen de lijnen voor de Nijmegenaren. Vanwege een heftige blessure speelde hij slechts veertig minuten voor NEC en de aanvaller heeft de club dan ook al transfervrij verlaten.