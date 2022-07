Meeting Ronaldo en Ten Hag uitgesteld vanwege ‘familieomstandigheden’

Erik ten Hag zou maandag in gesprek gaan met Cristiano Ronaldo, maar volgens Engelse media en transfermarktexpert Fabrizio Romano ontbreekt de Portugese sterspeler op de training van Manchester United vanwege 'familieomstandigheden'. Ronaldo is teleurgesteld in het gebrek aan daadkracht van the Red Devils tijdens de huidige transferwindow en hij heeft United naar verluidt laten weten te willen vertrekken. Het standpunt van United is echter helder: de club peinst er volgens The Telegraph niet over om de 37-jarige aanvaller te verkopen.

United, met de goedkeuring van de nieuwe manager Erik ten Hag, houdt vol dat Ronaldo niet te koop is. En de club verwacht dat Ronaldo zijn tweede contractjaar gewoon zal uitdienen. Daarnaast houdt Manchester vol dat er geen aanbiedingen voor Ronaldo zijn geweest, ondanks berichten dat zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes hem heeft aangeboden bij Chelsea, Bayern München en Napoli.

Ronaldo zou maandag eigenlijk an de seizoensvoorbereiding beginnen, nadat hij net als alle andere internationals heeft genoten van een vakantie van drie weken. United wilde Ronaldo om opheldering vragen, zo schrijft The Telegraph. De spits zou teleurgesteld zijn over het gebrek aan productiviteit van United op de transfermarkt. United en Ten Hag wisten vooralsnog geen grote aankopen te presenteren, terwijl concurrenten als Liverpool en Manchester City zich in de afgelopen weken al flink versterkten. De meeting met Ten Hag is echter voorlopig uitgesteld, aangezien Ronaldo voorlopig vrijaf heeft gekregen vanwege 'familieomstandigheden'.

United eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats, waarmee de club zich slechts kwalificeerde voor de Europa League. Ronaldo heeft echter nog altijd de wens om in de Champions League actief te zijn. De ontmoeting van maandag met Ten Hag zal duidelijk maken hoe vurig de vertrekwens van Ronaldo is en wat de volgende stappen kunnen zijn, voor beide partijen, als hij blijft aandringen op een vertrek. Ronaldo, die in het nieuwe seizoen 38 jaar wordt, is enigszins beperkt in zijn opties, gezien zijn salaris bij United, dat hem vorig seizoen naar verluidt zo’n 550.000 per week betaalde.