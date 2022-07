Slot rekent keihard af met eigen speler: ‘Die vind ik gewoon niet zo goed’

Zondag, 3 juli 2022 om 11:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:23

Arne Slot ziet geen toekomst in Aliou Baldé. De Senegalese vleugelaanvaller van Feyenoord hoopte deze voorbereiding voor zijn kans te mogen gaan bij de Rotterdamse club, maar zat al niet bij de selectie voor de met 0-7 verloren oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen van zaterdag. Tegenover het Algemeen Dagblad laat Slot weten waarom.

De negentienjarige aanvaller kan zijn oefenmeester niet bekoren en lijkt uit te mogen kijken naar een nieuwe club. "Ik vind Baldé gewoon niet zo'n goede speler", zegt Slot onomwonden. Vorig seizoen kwam het ook al tot een aanvaring tussen de twee, toen de trainer van Feyenoord liet optekenen dat hij niet tevreden was met de manier waarop Baldé zich binnen en buiten het veld opstelde. Enkele maanden later werd hij verhuurd aan het Belgische Waasland-Beveren en zijn periode in Rotterdam zal waarschijnlijk deze zomer definitief tot een einde komen.

Het avontuur van de aanvaller is daarmee niet geworden wat men er twee jaar geleden van verwacht had. Toen werd Baldé door technisch directeur Frank Arnesen opgepikt in Senegal en mocht hij al snel ruiken aan het grote werk. Toenmalig trainer Dick Advocaat liet de vleugelspeler een paar keer invallen, maar de echte doorbraak kwam vervolgens niet. Net als Mark Diemers, Róbert Bozeník en Naoufal Bannis zal Baldé de deur achter zich dicht gaan trekken in Rotterdam-Zuid.

Dat maakt ruimte voor nieuwe spelers voor Feyenoord. Slot heeft zijn lijstje al op orde. "Een extra centrale verdediger na het vertrek van Sandler, een vervanger van Malacia, een vervanger van de back-up op links in Ramon Hendriks, een vervanger van Reiss Nelson, een vervanger van Dessers of Linssen en een nieuwe Guus Til, tenzij Til zelf tekent", rekent de trainer voor. Het lijkt erop dat Til op weg is naar PSV, dus ook voor die positie zal er een nieuweling gehaald moeten worden.