Marcel Brands spreekt zich uit over situatie Luuk de Jong en PSV

Vrijdag, 1 juli 2022 om 15:21 • Wessel Antes • Laatste update: 15:26

Marcel Brands heeft zich op zijn eerste werkdag als algemeen directeur bij PSV uitgesproken over de mogelijke terugkeer van Luuk de Jong. Eerder waren het hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij en technisch directeur John de Jong die zich uitspraken over de wens van PSV om de spits los te weken bij Sevilla. Brands heeft nog altijd hoop dat de deal rondkomt.

Hoewel Brands niet gaat over het technische beleid op voetbalgebied, laat hij zich wel uit over de situatie rondom de 31-jarige spits. “Natuurlijk willen we De Jong. Maar we hebben wel de nodige afwegingen te maken. De afschrijvingen op De Jong zullen hoog zijn en normaal gesproken zit er verder geen restwaarde op. Wat is voor ons verantwoord? Luuk brengt natuurlijk veel extra’s mee.”

Brands benoemt zijn kwaliteiten in gesprek met Voetbal International. “Naast doelpunten, zorgt hij voor volwassenheid in je selectie en heb je direct een echte leider in huis. We willen natuurlijk een hele goede as hebben, daar hoort een goede spits bij. Dus kijken we juist bij De Jong ook naar die extra zaken. Kan hij bijvoorbeeld Madueke of Cody Gakpo nog beter maken? We willen hem graag hebben en ik begrijp ook het standpunt van Ruud, die dat snel wil.”

PSV wil vooral geen overhaaste beslissingen nemen in het aantrekken van De Jong. Juist omdat bepaalde afwegingen gemaakt moeten worden. Ook ligt de bal grotendeels bij Sevilla. ‘’Als er beweging komt dan is de komst van Luuk de Jong realistisch, maar als die er niet komt dan niet. Ik heb goede hoop dat die beweging er wel komt, je weet alleen nooit precies wanneer dat is.’’ In Sevilla ligt de kopsterke spits nog vast tot medio 2023.