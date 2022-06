Feyenoorder vertrekt na twee jaar met 33 speelminuten in de benen

Donderdag, 30 juni 2022 om 19:16 • Wessel Antes • Laatste update: 19:20

Christian Conteh vertrekt wederom op huurbasis bij Feyenoord en gaat spelen voor Dynamo Dresden. De Duitse club heeft volgens BILD een koopoptie bedongen in de deal. In het afgelopen seizoen speelde Conteh op huurbasis voor FC Dordrecht. De razendsnelle buitenspeler ligt nog vast tot medio 2024, maar keert hoogstwaarschijnlijk niet meer terug in Rotterdam.

Conteh kwam in juli 2020 aan bij Feyenoord. Feyenoord nam hem voor een bescheiden transfersom van vierhonderdduizend euro over van FC St.Pauli. Op dat moment was al bekend dat de aanvaller blessuregevoelig is. In zijn eerste seizoen in De Kuip bleek dit niet veranderd te zijn. Conteh kwakkelde met de ene na de andere blessure. Conteh viel dat seizoen slechts twee keer in tijdens officiële wedstrijden voor Feyenoord.

Toevalligerwijs speelde hij zijn enige wedstrijden voor de club tegen RKC Waalwijk. In totaal heeft Conteh 33 speelminuten in de Eredivisie achter zijn naam staan. Vorige zomer verhuurde Feyenoord hem aan SV Sandhausen. Ook dat werd geen succes. De 22-jarige Duitser keerde al in de winterstop terug. Direct daarna vond Feyenoord onderdak voor Conteh bij Dordrecht.

In Dordrecht leek Conteh eindelijk wat continuïteit te bieden. Hij groeide uit tot een vaste basisspeler bij de Schapenkoppen. In een half seizoen speelde Conteh zestien wedstrijden voor Dordrecht, waarin hij vier keer scoorde en zes assists gaf. Hij kwam 1214 speelminuten in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Nu gaat hij zijn geluk wederom beproeven in zijn thuisland. Dresden speelt na de degradatie vorig jaar op het derde niveau in Duitsland.