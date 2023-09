Dennis te Kloese blij met vertrek tweetal: â€˜Goede zaak dat zij verkocht zijnâ€™

Dennis te Kloese blij met vertrek tweetal: ‘Goede zaak dat zij verkocht zijn’

Zondag, 17 september 2023 om 12:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 12:18

Dennis te Kloese is erg tevreden over het transferbeleid van Feyenoord in de afgelopen transferperiode. De directeur van de Rotterdammers spreekt bij Goedemorgen Eredivisie lyrisch over zowel het scoutingsapparaat als over trainer Arne Slot, die ook betrokken wordt bij de transfers. Te Kloese spreekt onder meer zijn tevredenheid uit over het vertrekken van Róbert Bozeník en Christian Conteh.

"Onze scouting heeft de laatste jaren laten zien dat ze heel goed en heel talentvol zijn in jongens binnenhalen", zegt de directeur bij het voetbalpraatprogramma. "De communicatie is goed en het vertrouwen ook. Dan kan je ook wel een keer een fout maken. Het zou raar zijn om de trainer er niet bij te betrekken, want de man is heel capabel. Bij Robert Bozeník en Christian Conteh bijvoorbeeld. Het was een goede zaak dat we die verkocht hebben."

Zowel Bozeník als Conteh tekende in 2020 bij Feyenoord, maar voor beide spelers werd de tijd in De Kuip geen succes. Bozeník kwam tot 4 goals in 28 wedstrijden, werd twee keer verhuurd en vertrok deze zomer uiteindelijk definitief naar het Portugese Boavista. Ook Conteh werd meermaals verhuurd door Feyenoord, alvorens hij afgelopen transferperiode Rotterdam definitief verliet voor VfL Osnabrück. Conteh kwam namens Feyenoord tot slechts twee officiële duels.

Tottenham Hotspur

Te Kloese gaat ook in op de interesse die Tottenham Hotspur had in zowel Slot als in hemzelf. "Slot was het dichtst bij een transfer naar Tottenham. En er ook was ook andere interesse, daarom zijn we ook heel bij dat hij er nu nog zit. Eerlijk gezegd hoop ik dat we volgend jaar in hetzelfde parket terecht komen, want dat zou betekenen dat we gewoon een heel goed jaar hebben."