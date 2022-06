‘Barça heeft 27 duels in 2021/22 niet nodig en geeft toe aan suboptimale deal’

Donderdag, 30 juni 2022 om 07:04 • Tom Rofekamp

Clément Lenglet komt komend seizoen uit voor Tottenham Hotspur, zo meldt Gianluca DI Marzio. De transfermarktspecialist schrijft donderdag dat de 27-jarige centrumverdediger voor één seizoen op huurbasis overkomt van Barcelona. De Catalanen zetten lange tijd in op dat Tottenham het volledige salaris van Lenglet zou vergoeden, zodat er flink wat ruimte vrijkomt in het salarishuis. The Spurs wilden daar echter niet aan, waardoor er een compromis lijkt te zijn gesloten.

Ook Marca en Sky Sports repten al over verregaande onderhandelingen tussen Barcelona en Tottenham. Lenglet zou zijn huidige club zelfs al hebben meegedeeld dat hij komende jaargang actief is in Londen. AS Roma, dat tevens geïnteresseerd was in de diensten van de vijftienvoudig Frans international, is daarbij nooit een reëele optie geweest. Barcelona wilde Lenglet aanvankelijk verkopen, maar Tottenham zag vanwege zijn prijskaartje meer heil in een ruildeal. Ook het tweede verlangen van los Azulgrana - een volledige vergoeding van Lenglets salaris - lijkt nu niet vervuld te worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona moet ruimte vrijmaken in het salarishuis om nieuwe aanwinsten in te kunnen schrijven. Franck Kessié (AC Milan) en Andreas Christensen (Chelsea) zijn al akkoord met de Spaanse grootmacht over een transfervrije overgang; laatstgenoemde dient logischerwijs als vervanger van Lenglet. Ook hoopt de clubleiding van Barcelona volgens Sky Sports nog altijd op een contractverlenging van Ousmane Dembélé. Een (tijdelijke) uittocht van Lenglet geeft de Catalanen ietwat meer speelruimte om de bijna transfervrije vleugelaanvaller een lucratiever voorstel te kunnen doen.

Met Lenglet, die afgelopen seizoen 27 duels over alle competities in actie kwam voor Barcelona, lijkt Tottenham zijn vierde aanwinst voor het komende seizoen binnen te hebben. Eerder werden Ivan Perisic, Fraser Forster en Yves Bissouma al aangetrokken door de nummer vier van afgelopen Premier League-seizoen. Mocht er alsnog een streep door de komst van Lenglet gaan, geldt Pau Torres (Villarreal) als meest prominente alternatief om de defensie te versterken. Ook is Tottenham nog altijd bezig met en package deal bij Everton: Richarlison en Anthony Gordon moeten naar Noord-Londen komen, waarbij Steven Bergwijn eventueel kan dienen als wisselgeld.