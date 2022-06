Dortmund krijgt na inlijven van Haller zeer gevoelige boodschap van Moukoko

Zondag, 26 juni 2022 om 10:08 • Jeroen van Poppel

Youssoufa Moukoko weigert voorlopig zijn contract te verlengen bij Borussia Dortmund, zo melden BILD en Ruhr Nachrichten. Het pas zeventienjarige toptalent heeft weinig trek om de concurrentie aan te gaan met Karim Adeyemi en Sébastien Haller en overweegt daarom zijn opties. Dortmund zit met de contractsituatie van Moukoko in de maag, vooral omdat de aanvaller nog maar één jaar vastligt.

Moukoko zag door de transfer van Erling Braut Haaland naar Manchester City zijn grootste concurrent in de spitspositie verkassen en hoopt op een serieuze kans onder de nieuwe trainer Edin Terzic. Moukoko twijfelt echter of die er komt, nu Dortmund naast Adeyemi (voor dertig miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg) ook Haller gaat inlijven. De spits van Ajax is nog niet binnen, maar dat gaat volgens De Telegraaf snel veranderen: er ligt een akkoord voor een overgang ter waarde van 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zekere bonussen).

Hoewel Moukoko pas zeventien jaar is, wil de aanvaller komend seizoen meer minuten gaan maken. Die kans lijkt niet groot bij zijn huidige club, waar ook Donyell Malen nog onder contract staat als concurrent. Afgelopen voetbaljaargang kwam Moukoko slechts tot één basisplaats en vijftien invalbeurten in de Bundesliga. Dat was overigens mede te wijten aan twee blessures, die hem wekenlang uit de roulatie hielden.

Moukoko liet onlangs al doorschemeren niet ongelukkig te zijn met het vertrek van Marco Rose, die na een teleurstellend seizoen ontslagen werd door Dortmund. "Ik krijg hier het vertrouwen van de nieuwe coach", zei Moukoko onlangs tegen Sky Deutschland. "Hij vertelde me vanaf het begin dat hij op me rekent. Dat gaf me veel zelfvertrouwen", aldus de aanvaller, die het vertrouwen duidelijk niet voelde van Rose.