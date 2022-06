‘Nederland-onwaardig’ optreden: ‘Tweede helft was om je te schamen’

Zaterdag, 25 juni 2022 om 10:21 • Rian Rosendaal

Zorgen bij de Oranje Leeuwinnen na de pijnlijke 5-1 nederlaag tegen Engeland van vrijdagavond. Daniëlle van de Donk schaamt zich voor het optreden van haar ploeg in de tweede helft van de vriendschappelijke interland, terwijl bondscoach Mark Parsons kritisch naar zijn eigen inbreng gaat kijken. Nederland begint op zaterdag 9 juli aan het EK in Engeland, met Zweden als eerste tegenstander in groep C.

Bij Van de Donk, die na lang blessureleed terugkeerde bij de Oranje Leeuwinnen, overheerste na afloop een dubbel gevoel. "Ik ben hartstikke blij dat ik weer terug ben. maar deze tweede helft was om je te schamen. Dit was niet ons niveau en mogen we niet laten zien. Alles ging verkeerd", treurde de middenvelder na afloop in gesprek met de NOS. De in de rust gewisselde Stefanie van der Gragt zag vanaf de bank hoe de Nederlandse vrouwen opzichtig faalden na rust. "We werden overlopen de tweede helft. Als ik eerlijk ben, hebben we weinig goed gedaan. Ik maak me nog geen zorgen, maar het moet echt beter op het EK. Zoals we de tweede helft hebben gespeeld, is niet goed genoeg. Dit is Nederland-onwaardig."

Ai, er gaat veel mis bij Oranje. Een uitgelezen mogelijk om op voorsprong te komen, maar Spitse mist de strafschop. En meteen daarna is het aan de andere kant wel raak: 2-1 #ENGNED pic.twitter.com/QGrFLnIB7l — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 24, 2022

In de optiek van Parsons waren de ruimtes te groot, waardoor zijn elftal in de problemen kwam tegen de Engelsen. "We waren een beetje naïef. Daarvoor neem ik de verantwoordelijkheid. Individuen zijn hier niet schuldig aan. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik had slimmer moeten zijn op dat moment", gaf de verliezende trainer ruiterlijk toe. "We maakten ook fouten en onze opbouw was niet altijd goed. Maar als we na een uur zouden stoppen, gaan we hier weg met een positief beeld. Maar het eindigde daar niet en het werd een heel zware avond voor ons." Door drie doelpunten in de laatste twintig minuten liep Engeland uit naar een 5-1 overwinning.

Sarina Wiegman, die haar oude ploeg dus een flinke nederlaag bezorgde, schaart de Oranje Leeuwinnen nog steeds tot de favorieten voor de eindzege op het aanstaande EK. Engeland is volgens Vivianne Miedema echter ook een grote favoriet. "Ik denk dat ze de druk op ons wil leggen. Nederland is ook favoriet, dat hebben we de eerste helft gezien. We zijn wel een van de landen die voor die prijs kunnen gaan", aldus de hoopvolle Wiegman.