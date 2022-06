Alsmaar meer media wakkeren vuurtje aan: Cristiano Ronaldo wil weg

Vrijdag, 24 juni 2022 om 07:33 • Tom Rofekamp

Er verschijnen steeds meer berichten in de buitenlandse media over de vertrekwens van Cristiano Ronaldo. De steraanvaller van Manchester United zou onvoldoende vertrouwen hebben in het daadwerkelijk kunnen meespelen om de prijzen en bovendien geen fiducie in de beoogde speelstijl van Erik ten Hag hebben. Naar verluidt heeft Ronaldo zijn club een duidelijke boodschap meegegeven: 'Up your game, of ik vertrek.'

Afgelopen week schreef het Italiaanse La Reppublica al over de kopzorgen van Ronaldo. De topscorer van Uniteds afgelopen seizoen zou bang zijn dat de collectieve speelstijl van Ten Hag - geworteld in balbezit, rennen en nederigheid - te weinig focus op hem zou leggen. Record voegt daar donderdag aan toe dat bij Ronaldo allesbehalve het vertrouwen heeft dat de huidige selectie om de prijzen kan gaan spelen. Volgens de Portugese spotrkrant heeft de 37-jarige aanvaller de eis neergelegd dat deze van een flinke kwaliteitsimpuls wordt voorzien. Onder meer Frenkie de Jong en Antony moeten de renovatie van Manchester United vorm gaan geven, maar er werd nog geen enkele speler vastgelegd voor de komende jaargang.

AS en Mundo Deportivo bevestigen de twijfels van Ronaldo. Beide kranten reppen van een mogelijke overstap naar Bayern München, dat het gat dat Robert Lewandowski achterlaat wil invullen met de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. La Reppublica wierp eerder de optie AS Roma al op. Mundo Deportivo schrijft 'dat bronnen uit Engeland hebben gesproken over Bayern', maar dat Ten Hag alles in het werk wil stellen om Ronaldo in Manchester te laten blijven. De Tukker zou aan het puzzelen zijn met zijn gewenste speelstijl, zo dat de Portugees zich wél comfortabel gaat voelen in het elftal.

Ronaldo keerde vorig jaar zomer met veel bombarie terug bij de club waar hij tussen 2003 en 2009 gigantische successen beleefde. Ondanks zijn 24 goals in 38 wedstrijden over alle competities beleefde hij met United een seizoen om snel te vergeten. The Red Devils eindigden als zesde in de Premier League, waardoor Ronaldo voor het eerst in zijn actieve spelerscarrière níét in de Champions League uitkomt. Half mei sprak de goalgetter nog zijn wens uit om prijzen te willen winnen onder Ten Hag, waar hij nu echter een stuk minder zeker over lijkt.