RKC stunt met huurdeal: ‘Een van de grootste talenten uit de Arsenal-opleiding’

Donderdag, 23 juni 2022 om 11:25 • Yvo van Dorst • Laatste update: 12:28

RKC Waalwijk huurt Mika Biereth aankomend seizoen van Arsenal, zo maakt de club via de eigen kanalen bekend. De negentienjarige spits heeft een huurovereenkomst getekend voor één seizoen in Waalwijk. RKC beschrijft Biereth als 'een van de grootste talenten uit de opleiding van Arsenal'.

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, is erg verheugd met de komst van Biereth. “We zijn enorm blij dat we Mika hebben kunnen huren. Met zijn spel en potentie is hij een van de grootste talenten van de Arsenal-opleiding en daarmee voor ons een buitenkans. Bij RKC krijgt hij komend seizoen de mogelijkheid om wekelijks minuten te maken op Eredivisieniveau en zich daardoor verder te ontwikkelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

RKC is bezig met een drukke transferzomer. Voor Biereth werden eerder Julian Lelieveld (de Graafschap), Kevin Felida (FC Den Bosch) en Joey Kesting (PEC Zwolle) gecontracteerd. RKC eindigde vorig seizoen op de tiende plek in de Eredivisie, waardoor de Brabanders nog een jaar zeker zijn van Eredivisievoetbal. Afgelopen seizoen was Jens Odgaard de smaakmaker in de spits bij RKC met acht doelpunten en zes assists. De Deen, die werd gehuurd van Sassuolo, vertrekt nu echter naar alle waarschijnlijkheid voor 4,5 miljoen euro naar AZ.

Biereth speelde tussen 2019 en 2021 voor de jeugdopleiding van Fulham. Voor het Onder 18 team van de Londense club maakte hij 25 doelpunten in 37 wedstrijden en was hij 15 keer aangever bij een goal. In de zomer van 2021 vertrok Biereth naar de opleiding van Arsenal. Voor het Onder 23 team van the Gunners was hij goed voor 12 goals in 26 wedstrijden. Biereth werd geboren in Londen, maar beschikt tevens over de Deense nationaliteit. De spits maakte vorig jaar oktober zijn debuut voor Denemarken Onder 19.