West Ham reserveert tientallen miljoenen voor voormalige Eredivisie-spits

Dinsdag, 21 juni 2022 om 13:58 • Laatste update: 14:18

West Ham United staat op het punt om een bod van 35 miljoen euro uit te brengen op Armando Broja, meldt Sky Sports. De huurling van Chelsea speelde afgelopen seizoen voor Southampton en zou bovenaan de lijst van the Hammers staan als versterking voor de voorste linie. De aanvaller prijkt daarnaast op shortlists in Italië. Ook the Saints tonen interesse in een definitieve overname van de Albanese spits, die afgelopen seizoen 9 goals in 38 wedstrijden maakte voor de club.

West Ham United wil snel zaken doen, gezien de interesse van andere clubs voor de twintigjarige spits. De Londenaren moeten echter wachten op de situatie bij stadsgenoot Chelsea. Maandag maakte voorzitter Bruce Buck bekend de club te verlaten, waardoor er ook vraagtekens staan bij de toekomst van directrice Marina Granovskaia. Mocht ook zij the Blues verlaten, dan valt de beslissing over Broja's toekomst in handen van nieuwe eigenaar Todd Boehly en trainer Thomas Tuchel, aldus Sky Sports. Eerder deze maand maakte het Italiaanse La Gazzetta dello Sport bekend dat ook Napoli achter de aanvalsleider aanzit. De roze sportkrant wist evenwel dat Chelsea nog geen definitief besluit heeft genomen over diens carrièreverloop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Broja voetbalt al sinds zijn negende bij Chelsea. In het seizoen 2020/21 speelde hij op huurbasis voor Vitesse. Daarmee was hij een van de 37 spelers die de Londense club dat seizoen verhuurde. Met 11 doelpunten en 3 assists in 34 wedstrijden won het talent de harten van de fans in Arnhem. Bij Southampton schoot de aanvaller het afgelopen seizoen negen keer raak, waarvan zes in de competitie. De international van Albanië staat nog tot 2026 op de loonlijst van Chelsea. Of de spits toekomst heeft in Londen is onduidelijk; concurrent Romelu Lukaku verlaat de club misschien deze zomer. Door de vrije rol waarin Tuchel zijn diepste man graag laat functioneren, heeft Broja echter onder meer Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, en Kai Havertz nog voor zich.

Met dertig miljoen euro zou Broja bij Southampton de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden. Dat record is nu in handen van Danny Ings (25 miljoen). The Saints waagden gedurende het seizoen al een poging, maar kregen toen te horen dat de spits en Chelsea de beslissing uitstelden tot de zomer. Broja beschikt naast de Albanese nationaliteit ook over een Engels passpoort en zou zelf wel oren hebben naar een langer verblijf aan de Engelse zuidkust. Het kapitaalkrachtige West Ham wordt echter als belangrijkste kaper op de kust gezien. The Hammers sloegen al eens toe deze transferwindow en namen verdediger Nayef Aguerd voor 35 miljoen euro over van Stade Rennes.