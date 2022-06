‘Riechedly Bazoer wijzigt plots koers en is dicht bij akkoord in Duitsland’

Zondag, 19 juni 2022 om 17:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:16

Borussia Mönchengladbach leidt de race om de handtekening van Riechedly Bazoer, zo onthult BILD. Afgelopen week leek het er nog op dat de centrumverdediger annex middenvelder dicht bij een overstap naar Olympique Marseille was, maar die optie is plotseling minder reëel. Het was geen geheim dat die Fohlen in de gaten hielden en nu lijkt de interesse nog concreter geworden.

De Duitse boulevardkrant weet te melden dat Gladbach al zo goed als akkoord is met de Nederlander. Mocht er daadwerkelijk een overeenkomst worden bereikt tussen de betrokken partijen, dan zou Bazoer voor de tweede keer in zijn carrière in Duitsland op avontuur gaan. Tussen de zomers van 2017 en 2019 stond hij namelijk al onder contract bij VfL Wolfsburg, waarmee hij in totaal 27 officiële duels afwerkte. Na huurperiodes bij FC Porto en FC Utrecht nam Vitesse hem voor een bedrag van circa 1,5 miljoen euro over van die Wölfe.

Eerder werd dus bekend dat Marseille Bazoer zag als een interessante en goedkope optie om meerdere posities op te vullen. De verdediger beschikt over een aflopend contract bij Vitesse en kan zodoende transfervrij vertrekken. De zesvoudig Oranje-international zal in de komende weken een beslissing nemen over zijn toekomst. De afgelopen weken genoot hij van zijn vakantie in Griekenland. Bij Gladbach moet Bazoer met Ko Itakura het hart van de defensie gaan vormen.

Feyenoord was in januari al dicht bij de komst van Bazoer, maar de Rotterdammers konden geen overeenstemming met Vitesse vinden. Arne Slot zag een transfervrije overstap naar verluidt wel zitten, maar Bazoer geeft de voorkeur aan een uitdaging buiten Nederland. Feyenoord richt zich nu op de middenvelders die het al ter beschikking heeft op zijn positie. Jorrit Hendrix en Fredrik Aursnes mogen deze rol gaan invullen komend seizoen.