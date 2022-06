Paris Saint-Germain maakt toptransfer van Lieke Martens wereldkundig

Vrijdag, 17 juni 2022 om 18:36 • Laatste update: 19:37

Paris Saint-Germain heeft de komst van Lieke Martens officieel wereldkundig gemaakt. De 29-jarige aanvalster heeft in de Franse hoofdmacht haar handtekening gezet onder een tot medio 2025 lopende verbintenis. Martens maakte donderdagavond al bekend dat ze na vijf jaar zou gaan vertrekken bij Barcelona en PSG werd al nadrukkelijk genoemd als haar nieuwe club.

De overgang naar Parijs hing al even in de lucht, daar Mundo Deportivo twee weken geleden al meldde dat Martens in Frankrijk was voor de medische keuring bij PSG. Daarmee zorgde ze voor opschudding, want Barcelona zou daar niet van hebben geweten. De Catalanen wilden graag met Martens verder, daar een aanbieding om haar aflopende contract te verlengen al een jaar op tafel lag. Tot een akkoord kwamen beide partijen echter niet. Middels een statement op Instagram maakte Martens donderdag officieel wereldkundig dat ze Barcelona zou gaan verlaten.

Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la signature de Lieke Martens pour les trois prochaines saisons. ?? L’attaquante néerlandaise s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025. ????#WelcomeLieke — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 17, 2022

"Na vijf schitterende jaren bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten om te vertrekken en een nieuw avontuur aan te gaan", schreef Martens op Instagram. "Ik kwam naar Barcelona in een tijd dat de club een ambitieus project startte om een echte leider te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal. We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen hebben bereikt die we vijf jaar geleden hebben gesteld. Het winnen van de Champions League was een absoluut hoogtepunt, evenals het winnen van de FIFA Worlds Best Player Award als speler van Barcelona. Maar ik beschouw mijn tijd bij Barcelona als mijn meest waardevolle prestatie van de afgelopen vijf jaar en het is geweldig om deel uit te maken van de geschiedenis van deze club. Het is tijd voor een ander avontuur en ik wil de club, coaches, fans en natuurlijk al mijn teamgenoten bedanken die me hebben gesteund om de speler te worden die ik nu ben."

Martens hield vervolgens in gesprek met De Telegraaf nog in het midden waar haar toekomst zou liggen. “Ik heb nog een contract tot 30 juni en ik ben aan het kijken wat het beste is voor mijn toekomst. Maar ik wil het sowieso wel voor het EK afgerond hebben”, sprak Martens met een verwijzing naar het toernooi dat voor de Oranje Leeuwinnen op 9 juni begint met een wedstrijd tegen Zweden. Dat is klaarblijkelijk gelukt, daar PSG haar komst nu definitief bekendgemaakt heeft.

PSG – enkelvoudig kampioen van Frankrijk en afgelopen seizoen de nummer twee achter Olympique Lyon – is na sc Heerenveen, VVV-Venlo, Standard Luik, FCR 2001 Duisburg, Kopparbergs/Göteborg, FC Rosengard en Barcelona de achtste club in de carrière van de 123-voudig. Martens was afgelopen seizoen weer erg belangrijk voor Barcelona. In 21 wedstrijden wist ze 17 keer tot scoren te komen. Ze laat Catalonië achter zich met de Champions League, twee landstitels en tweemaal de Copa de la Reina op haar palmares.