Martens duidelijk over nieuwe club: ‘Wil het voor het EK afgerond hebben’

Vrijdag, 17 juni 2022 om 08:32 • Yvo van Dorst • Laatste update: 08:32

Lieke Martens maakte donderdagavond bekend na vijf jaar te gaan vertrekken bij Barcelona. De Nederlandse bedankte de Catalanen in een post op Instagram, maar liet nog niks los over haar nieuwe bestemming. Voor haarzelf heeft ze in ieder geval al wel duidelijkheid: “Ik wil het sowieso voor het EK afgerond hebben.”

Na het afscheid bij Barcelona staat het vizier voor Martens op de toekomst. Ze verdedigt in juli met het Nederlands elftal de titel op het EK in Engeland en wil voor dat ze daar start haar nieuwe club voor komend seizoen hebben gekozen. “Waar ik komend seizoen voetbal? We gaan het zien”, vertelt Martens aan de Telegraaf. “Ik heb nog een contract tot 30 juni en ik ben aan het kijken wat het beste is voor mijn toekomst. Maar ik wil het sowieso wel voor het EK afgerond hebben.”

Deze transfer zal ze wel alleen gaan afronden, aangezien Martens dit seizoen het vertrouwen in haar zaakwaarnemer, de Forza Sports Group, heeft opgezegd. “Er zijn gewoon dingen gebeurd waar ik niet blij mee ben”, vertelt Martens over deze breuk. “Het was nu tijd om voor mezelf te kiezen.” PSG lijkt tot nu toe de beste kans te hebben op het tekenen van de Nederlandse buitenspeelster. Er zou al veel contact zijn geweest met de Fransen, tot ongenoegen van Barcelona. Los Azulgrana zeiden niets van het contact met PSG af te weten.

Voor nu focust Martens zich naast haar transfer ook op het EK in juli. Martens is naar eigen zeggen topfit en hoopt een mooi toernooi te kunnen spelen in Engeland. “Mijn focus ligt nu hier op het EK. Ik ben volledig bezig met dit team”, vertelt Martens tijdens het trainingskamp in Zeist. "Het vrouwenvoetbal zit zo enorm in de lift. Het is gewoon een heel sterk toernooi, niemand weet wie er kampioen gaat worden en dat vind ik wel heel erg mooi.” Nederland begint het EK op 9 juli met een wedstrijd tegen Zweden.