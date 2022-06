Lieke Martens is toe aan een nieuw avontuur en verlaat Barcelona

Donderdag, 16 juni 2022 om 22:29 • Yvo van Dorst • Laatste update: 22:39

Lieke Martens kondigt donderdagavond via Instagram haar afscheid aan bij Barcelona. Volgens verschillende Franse media staat ze al lange tijd in de belangstelling van Paris Saint-Germain en zou ze zelfs een medische keuring hebben ondergaan, zonder dat Barça hier weet van had. Dit alles was tegen het zere been van de Catalanen. Martens vertelt in haar dankwoord richting Barcelona overigens niet wat haar nieuwe club wordt, al lijkt PSG de beste papieren te hebben. Ze gaat daarnaast voor het eerst in op alle commotie die is ontstaan door het vermeende conflict met de club die ze nu verlaat.

"Na vijf schitterende jaar bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten om te vertrekken en een nieuw avontuur aan te gaan", schrijft Martens op Instagram. "Ik kwam naar Barcelona in een tijd dat de club een ambitieus project startte om een echte leider te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal. We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen hebben bereikt die we vijf jaar geleden hebben gesteld. Het winnen van de Champions League was een absoluut hoogtepunt, evenals het winnen van de FIFA Worlds Best Player Award als speler van Barcelona. Maar ik beschouw mijn tijd bij Barcelona als mijn meest waardevolle prestatie van de afgelopen vijf jaar en het is geweldig om deel uit te maken van de geschiedenis van deze club. Het is tijd voor een ander avontuur en ik wil de club, coaches, fans en natuurlijk al mijn teamgenoten bedanken die me hebben gesteund om de speler te worden die ik nu ben."

Martens was afgelopen seizoen weer erg belangrijk voor Barcelona. In 21 wedstrijden wist ze 17 keer tot scoren te komen. Barcelona wilde graag door met de aanvaller, die op weg lijkt naar PSG. “Ik heb wel in mijn hoofd wat ik wil, alleen moeten jullie daar nog eventjes op wachten”, vertelde Martens eerder deze donderdag vanuit het trainingskamp van de Oranje Leeuwinnen in Zeist tegen de verzamelde pers. “Ik ga voor een club die net als ik ambitieus is en altijd mee wil doen om de prijzen. Maar of ik nu weg ga of niet, Barça wil nog niet van me af en dat zie ik als compliment.”

Veel Spaanse media meldden eerder dat Martens een conflict zou hebben met haar huidige club. Zo zou ze al een medische keuring bij PSG hebben ondergaan zonder dat Barcelona hiervan wist en zou ze dagen niet bereikbaar zijn geweest voor de clubleiding. Ook zou ze als eis in haar nieuwe contract hebben gesteld dat Barcelona een nieuwe club in de buurt moest vinden voor haar vriend Benjamin van Leer. Martens weet zelf goed hoe het gegaan is. “Dat zulke dingen in de media verschijnen, dat is volgens mij peanuts bij de mannen. Daar moeten we aan wennen. Dat dat nu vaker gebeurt, dat ik daarin één van de eersten ben, dat is alleen maar goed en daar leren we van. Het hoort er ook een beetje bij. Maar: in de media wordt niet altijd de waarheid gezegd. Soms is dat lastig en vervelend. Er zijn altijd twee kanten van een verhaal.”

Martens bereidt zich op dit moment het de Oranje Leeuwinnen voor op het EK in juli. In Engeland zal Nederland de in 2017 behaalde Europese titel verdedigen. Martens, die afgelopen seizoen kampte met veel blessures, is nu weer topfit om te schitteren tijdens het toernooi. “We zijn daar om de titel te verdedigen, maar moeilijk gaat het zeker worden. In een toernooi moet alles goed samenvallen. Je moet er echt ingroeien.”