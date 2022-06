Daley Sinkgraven topkandidaat voor opvolging Malacia bij Feyenoord

Woensdag, 15 juni 2022 om 15:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:39

Daley Sinkgraven staat vooraan op het lijstje van Feyenoord om Tyrell Malacia deze zomer op te volgen als linksback, meldt Voetbal International. De 26-jarige ex-Ajacied staat momenteel onder contract bij Bayer Leverkusen, maar is daar alles behalve een vaste waarde. Andere prominente op de scoutingslijst van de Rotterdammers is Ian Maatsen, zoals eerder al bekend werd.

De berichtgeving over Sinkgraven wordt bevestigd door het Twitter-account 1908.nl, gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt. In een screenshot van laatstgenoemde partij wordt tevens het vermoeden gekweekt dat de Nederlands jeugdinternational in de belangstelling stond van FC Twente. De Tukkers konden Sinkgraven echter niet betalen, gegeven zijn prijskaartje van twee tot drie miljoen euro.

Sinkgraven, die door zijn trainer bij Ajax Peter Bosz in 2019 naar Duitsland werd gehaald voor vijf miljoen, is daar momenteel derde keus op linksback. Diezelfde Bosz turnde Sinkgraven in Amsterdam ook om van middenvelder tot verdediger. Het debuutjaar van Sinkgraven was nog wisselvallig te noemen, maar in het seizoen 2020/21 had de zoon van oud-trainer Harry Sinkgraven liefst negentienmaal een basisplaats in de Bundesliga. Afgelopen seizoen kwam hij terecht op het derde plan, waardoor een vertrek bespreekbaar is geworden. Sinkgraven heeft in Leverkusen nog een contract tot medio 2023.

Eind vorige week maakte 1908.nl al melding van de concrete interesse van Feyenoord in Maatsen. De twintigjarige linksback van Chelsea moet via een huurconstructie naar Rotterdam komen, terwijl Feyenoord tevens inzet op een koopoptie. De afgelopens seizoen aan Coventry City verhuurde Maatsen ligt bij Chelsea vast tot medio 2024. Hij wordt gezien als opvolger van Tyrell Malacia, die De Kuip naar alle waarschijnlijkheid verlaat deze zomer. Het is nog overigens niet bekend of er al een aanbieding is neergelegd in West-Londen.