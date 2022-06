Uitgelekt WhatsApp-bericht helpt niet: Telstar stelt opvolger Jonker aan

Vrijdag, 10 juni 2022 om 18:23 • Rian Rosendaal

Mike Snoei is de nieuwe hoofdtrainer van Telstar, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie vrijdag wereldkundig. De 58-jarige coach is de opvolger van de onlangs vertrokken Andries Jonker, die in Velsen-Zuid tevens als technisch directeur fungeerde. Snoei, die voor een seizoen heeft getekend, werkte tussen 2017 en 2019 ook al bij Telstar. Hij werd drie jaar geleden opgevolgd door de inmiddels vertrokken Jonker.

Snoei zal overigens niet het takenpakket van de technisch directeur voor zijn rekening nemen, zo voegt Telstar toe aan het persbericht. De technische zaken komen namelijk in handen van de technische commissie van de Noord-Hollandse club. Telstar hoopt op een herhaling van het succesvolle seizoen 2017/18, toen men op de zesde plaats eindigde in de Keuken Kampioen Divisie en in de play-offs om promotie werd uitgeschakeld door De Graafschap. Snoei ontving destijds de Bronzen Stier voor Beste Trainer van de tweede periode en Gouden Stier voor Beste trainer van het seizoen.

Mike Snoei keert terug bij de Witte Leeuwen en volgt Andries Jonker op als hoofdtrainer.



Kijk op https://t.co/3Bfs4kk7Mm voor het volledige bericht pic.twitter.com/ghiWU4yeSp — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) June 10, 2022

Aanvoerder Glynor Plet kijkt uit naar de samenwerking met Snoei bij Telstar. "Wij als spelersgroep maakten ons zorgen en zochten middels een brief contact met de club. Helaas kwam die brief in de media terecht. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is en hebben alle vertrouwen in Mike Snoei als nieuwe hoofdtrainer. We gaan er een mooi seizoen van maken", aldus de aanvaller, die daarmee verwijst naar een WhatsApp-bericht over Jonker die donderdag uitlekte in de media. De selectie van Telstar drong aan op de terugkeer van de vertrokken hoofdtrainer.

"Wij voelen dat aan en ook op kantoor is er veel onduidelijk en onzeker. Tot aan vandaag (donderdag, red.) is er geen trainer aangesteld en de namen die rondzingen roepen vragen en hier en daar al weerstand op", zo schreef Plet namens de selectie van Telstar in het bericht dat in het bezit is gekomen van onder meer Voetbal International. "Dit komt ook omdat de groep het vertrek van Andries niet begrijpt noch ondersteunt. Omdat het niet eenvoudig zal zijn voor Telstar een goede vervanger te vinden, willen wij graag onze mening met jullie delen." Plet benadrukte tevens dat de teleurstellende negentiende plaats van afgelopen seizoen niet de schuld was van Jonker, die naar verluidt wel open zou staan voor een terugkeer bij de club.