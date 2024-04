Louis van Gaal getipt voor andere functie bij Ajax: â€˜Dan ontstaat direct rustâ€™

Louis van Gaal getipt voor andere functie bij Ajax: ‘Dan ontstaat direct rust’

Ajax zou zichzelf een goede dienst bewijzen door na dit seizoen Louis van Gaal aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, zo is Andries Jonker van mening. De huidig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen is ervan overtuigd dat Van Gaal als oefenmeester het tij kan doen keren in de Johan Cruijff ArenA.

Jonker was jarenlang assistent van de huidig adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. Te gast bij NOS Langs de Lijn gaat de bondscoach in op de trainerspositie in Amsterdam en schuift hij Van Gaal naar voren.

"Ik denk dat de club in de brand staat", begint Jonker bij het radioprogramma. "De snelste oplossing is eigenlijk dat Louis weer trainer wordt van Ajax. De motor van de club is het eerste elftal en als daar op slag rust ontstaat..."

"Ik denk dat de supporters en sponsoren er dan achter gaan staan. Niemand loopt weg, iedereen sluit aan." Hugo Borst, presentator van de show, vraagt zich af of Van Gaals gezondheid het wel toelaat dat de voormalig toptrainer aan een nieuwe klus als coach begint.

"Er is er maar één die dat kan beoordelen en dat is Louis zelf", reageert Jonker. "Hij kan een staf om zich heen verzamelen met wie hij wil, met mensen die hem het werk uit handen nemen. Maar als hij het zou doen, dan zou iedereen in één keer zijn hoofd omdraaien en naar voren kijken."

"Dan wordt dit seizoen zuchtend en puffend ten einde gebracht en vol verwachting gaat het roodwitte hart dan weer kloppen bij Ajax", aldus Jonker, die weinig heil ziet in het aanstellen van een niet-Nederlandse coach.

"Elke buitenlandse trainer die ook maar één jeugdspeler overslaat, zal gelijk het verwijt krijgen dat hij de Ajax-cultuur niet kent. Elke trainer die een andere speelwijze gaat hanteren dan de gebruikelijke, loopt risico op kritiek, tenzij hij elke week wint", besluit de oefenmeester.

