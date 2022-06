‘Feyenoord komt weer uit bij spits die een jaar geleden nog te duur was’

Vrijdag, 10 juni 2022 om 16:17 • Rian Rosendaal

Feyenoord heeft opnieuw interesse in in de 28-jarige spits Andraz Sporar, zo weet Record vrijdag te melden. Vorig jaar waren de Rotterdammers ook al in de race voor de aanvaller van Sporting Portugal, maar toen koos de Sloveen voor een avontuur op huurbasis bij Middlesbrough. Met het vertrek van Cyriel Dessers, die na zijn huurperiode terugkeert naar KRC Genk, en het waarschijnlijke vertrek van Bryan Linssen naar Japan zijn ze in de Kuip dringend op zoek naar aanvallende versterkingen.

Vorig jaar was Feyenoord al dicht bij de komst van de Sloveen, maar vanwege de hoge transfersom van 7,5 miljoen euro koos de club uiteindelijk voor het huren van Dessers. Sporar ging voor een jaar naar Middlesbrough en maakte in 35 wedstrijden in de Championship 8 doelpunten. Net als vorig jaar komt de spits ook aankomend seizoen niet voor in de plannen van Sporting en mag hij vertrekken. De Rotterdamse clubleiding zou vier miljoen euro over hebben voor de spits.

Feyenoord is voor aankomend seizoen hard op zoek naar aanvallende versterkingen. De vertrekkende Dessers werd afgelopen seizoen publiekslieveling in De Kuip. Hij maakte 21 doelpunten waarvan 10 in de Conference League. Hij bleek echter vanwege de transfersom van vier miljoen euro niet te behouden voor de nummer drie van de Eredivisie en zal dus terugkeren naar Genk, waar Feyenoord de spits van huurde. Ook Linssen staat op het punt te vertrekken uit De Kuip. De Limburger maakt de grote oversteek naar Japan om daar voor Urawa Red Diamonds te gaan spelen.

Sporar speelde in totaal 38 wedstrijden voor Sporting, waarin hij 11 doelpunten wist te maken en 6 assists wist te geven. De Portugezen betaalden in de winterstop van het seizoen 2019/20 zes miljoen euro aan Slovan Bratislava voor de spits. Voor zijn tijd in Bratislava speelde hij bij FC Basel, Arminia Bielefeld en een aantal clubs in zijn thuisland Slovenië. De rechtspoot speelde 37 interlands voor de Slovenen waarin hij 5 keer tot scoren wist te komen.