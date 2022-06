Bernardo Silva swingt namens Portugal op eenvoudige avond

Donderdag, 9 juni 2022 om 22:35 • Laatste update: 23:43

Portugal heeft donderdagavond een comfortabele zege geboekt in de Nations League. De ploeg van Fernando Santos kwam op eigen veld geen moment in de problemen tegen Tsjechië: 2-0. João Cancelo en Gonçalo Guedes verzorgden de doelpuntenproductie, terwijl Bernardo Silva met twee assists aan de basis stond van de treffers. Dankzij de overwinning blijft Portugal met zeven punten de koploper van Groep 2, waarin Spanje (vijf punten) tweede staat.

Het Portugese aanvalstrio werd gevormd door Cristiano Ronaldo, Diogo Jota en Bernardo Silva. Doelman Rui Patrício en Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes moesten genoegen nemen met een plek op de reservebank. Bij Tsjechië werd een plekje vrij gemaakt op het middenveld voor Michal Sadílek, die zijn competitiewedstrijden afwerkt in het shirt van FC Twente. Hoewel het thuisland sterk aan de wedstrijd begon, duurde het tot de 32ste speelminuut voordat de ban gebroken werd.

Silva gaf de bal mee aan João Cancelo, die via de linkerflank mee naar voren kwam. De verdediger aarzelde niet en schoot vervolgens van binnen het zestienmetergebied de 1-0 langs keeper Jindrich Stanek. Daarmee was het hek van de dam, want vijf minuten later gaf het scorebord al een 2-0 tussenstand aan. Ditmaal bediende Silva Guedes, die op koelbloedige wijze voor verdubbeling van de voorsprong zorgde.

In het tweede bedrijf kwam Tsjechië enkele keren voor het Portugese doel, al ontbrak het in de eindfase van de aanval herhaaldelijk aan creativiteit. Portugal leek genoegen te nemen met de comfortabele tussenstand en nam de voet na de rust van het gaspedaal. Hoewel er nog enkele mogelijkheden gecreëerd werden, kwam er aan de ruststand geen verandering meer: 2-0.