‘Luuk de Jong kan voor vijf miljoen euro vertrekken als Cavani weigert’

Donderdag, 9 juni 2022 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:10

Deportivo Toluca hoopt zich te versterken met Luuk de Jong, zo meldt het Mexicaanse TUDN donderdag. De Mexicaanse subtopper hoopt volgens het medium te ‘stunten’ met het aantrekken van een ‘Europese topspits’. Eerste keus is de kopsterke spits van Sevilla overigens niet: eerst zal Toluca proberen Edinson Cavani te strikken. Sevilla heeft naar verluidt een prijskaartje van circa vijf miljoen euro aan De Jong gehangen.

Topprioriteit van de Mexicanen is op dit moment Cavani, die transfervrij kan vertrekken bij Manchester United. De Uruguayaan zelf lijkt overigens liever te willen wachten op enkele aanbiedingen uit Europa. Mocht Cavani ervoor kiezen om niet naar Toluca te vertrekken, dan komt De Jong plotseling in beeld. Hoewel de nummer zes van afgelopen seizoen zich nog niet officieel gemeld heeft bij Sevilla, zou de Nederlander hoog op het verlanglijstje staan. Het Spaanse AS voegt aan de Midden-Amerikaanse berichtgeving toe dat De Jong een bruto jaarsalaris van circa vijf miljoen euro wenst op te strijken.

Sevilla betaalde in de zomer van 2019 circa 12,5 miljoen euro aan PSV om De Jong over te nemen. Na een seizoen bij los Nervionenses maakte de spits afgelopen seizoen op huurbasis de overstap naar Barcelona. Op 30 juni keert De Jong weer terug bij Sevilla, waar zijn contract op dezelfde datum afloopt. Vooralsnog zijn beide partijen het niet eens geworden over een contractverlenging. Met het oog op het WK in Qatar is het voor de De Jong het belangrijkst om veel speelminuten te krijgen. Ook PSV heeft al kenbaar gemaakt de 38-voudig international graag terug te willen halen.

De Jong kwam afgelopen seizoen namens Barcelona in alle competities tot 29 optredens. In die duels was de voormalig PSV’er in totaal zevenmaal trefzeker. Met name door Xavi werd de aanvaller met name als pinchitter gebruikt, waardoor hij in totaal tot 936 minuten kwam. In Sevilla wordt de spits vooral geroemd om zijn twee doelpunten in de finale van de Europa League waarmee hij de Andalusiërs de titel bezorgde. Hij werd daarmee de eerste speler sinds 2009 die twee kopdoelpunten maakte in een Europa League finale.