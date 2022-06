Derksen is klaar met ‘babbelzieke’ Frank Snoeks en kiest beste commentator

Donderdag, 9 juni 2022 om 15:45 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:37

Johan Derksen vindt het niet erg dat Frank Snoeks is gestopt als voetbalcommentator bij wedstrijden van het Nederlands elftal. De vaste tafelgast van Vandaag Inside was toch al geen fan van de scheidend NOS-commentator. “Op het laatst was het ontzettend vermoeiend”, aldus Derksen, die Wytse van der Goot aanwijst als beste commentator.

Snoeks becommentarieerde woensdagavond de wedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Wales (1-2). Het was de laatste wedstrijd van Oranje die werd voorzien van zijn kenmerkende commentaar. "De pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo'n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen", zei hij bijna een jaar geleden. "Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild”, luidden de woorden die zijn vertrek aankondigden. Hoewel hij vele grote eindtoernooien van commentaar voorzag en nagenoeg iedere voetbalsupporter uit Nederland zijn naam kent, heeft hij er met Derksen geen fan bij. "Op het laatst was het ontzettend vermoeiend om een voetbalwedstrijd te kijken met dat oeverloze gezwam van die gozer", aldus Derksen.

"Frank was een vriend van Theo Reitsma. Theo heeft hem binnengehaald bij Studio Sport, en die jongen bleek dat heel goed te kunnen, dat was echt een deskundige sportcommentator”, zo weet Derksen zich de begintijd van Snoeks te herinneren. “Alleen werd hij in de loop van tijd babbelziek en ging hij grapjes maken die totaal niet relevant waren. En in dat kader vind ik het niet erg dat hij vertrekt. Het is wel een hele goede collega en ook een prettige jongen.” Derksen gaat dieper in op de grapjes die veel voetbalcommentatoren in zijn ogen de laatste tijd maken. “Dan hebben ze een blaadje en dan denken ze: die kan er wel even tussendoor. En dan denken wij allemaal dat het cabaretiers zijn.”

“Ik wil wel serieus voorgelicht worden. Ik wil weten wie er aan de bal is, want als het een buitenlands team is, ken je ze niet allemaal. Maar ik hoef van Sierd de Vos tussendoor niet te horen waar je goed macaroni kunt eten in Barcelona." Waar Derksen veel voetbalcommentatoren niet om aan te horen vindt, kunnen anderen wél zijn goedkeuring wegdragen. “Ik vind Wytse van der Goot heel erg goed. En van vroeger, de ouderwetse verslaggevers: Theo Reitsma, Kees Jansma. En ik stoor me niet aan Evert ten Napel. Een lieve man en zo doet hij ook z'n commentaar. En tegenwoordig heb je er zoveel. Maar ik vind dat Wytse er wel bovenuit steekt”, zo maakt hij zijn favoriet bekend. Snoeks was in de afgelopen 32 jaar bij vele grote toernooien aanwezig. Zo verzorgde hij het commentaar bij de WK-finales in 2006, 2010 en 2014. In totaal was de ervaren verslaggever actief op acht EK's en acht WK's.