‘Vanaf het seizoen 2023/24 vijf nieuwe regels in Keuken Kampioen Divisie’

Dinsdag, 7 juni 2022 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:59

De KNVB maant de UEFA en FIFA tot vernieuwing van de aloude spelregels in het voetbal. Als het aan de Nederlandse voetbalbond ligt wordt vanaf het seizoen 2023/24 al gestart met een pilot in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin wil de KNVB vijf nieuwe regels uitproberen, waarvan zuivere speeltijd waarschijnlijk de meest ingrijpende verandering zal initiëren. Daarvoor is eerst wel nog goedkeuring nodig van de UEFA en FIFA, benadrukt de KNVB.

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de voetbalbond, vraagt de overkoepelende bonden dan ook om steun. "Als je in het voetbal met dit soort ideeën aankomt en wilt vernieuwen, dan krijg je te maken met twee soorten fans: de voetbalromanticus, die het liefst alles bij het oude laat en wordt geleid door nostalgie en sentiment, en de voetballiefhebber, die openstaat voor veranderingen om het spel aantrekkelijker en eerlijker te maken", aldus Van der Zee. "Het is bekend dat de UEFA en de FIFA de neiging hebben om met de hakken in het zand te gaan bij veranderingen, dus er zal nog behoorlijk moeten worden gelobbyd, eer de pilot in de Keuken Kampioen Divisie van start kan gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB heeft vijf nieuwe regels opgesteld die uitgeprobeerd zouden moeten worden op het tweede Nederlandse niveau. Zuivere speeltijd is daar dus onderdeel van. "In 2020 bestond een gemiddelde Champions League-wedstrijd uit een krappe 60 minuten zuivere speeltijd", legt de KNVB uit. "Bij deze nieuwe spelregels worden voetbalwedstrijden ingekort tot twee keer 30 minuten." Verder wil de bond voortaan intrappen vanaf de zijlijn in plaats van ingooien, en daarnaast dribbelen bij een vrije trap (de zogeheten zelfpass). "Gemiddeld gaat per wedstrijd bijna 11 procent van de speeltijd verloren aan het nemen van vrije trappen", onderbouwt de KNVB.

Een vierde regelverandering is de introductie van een tijdstraf, waarbij een speler vijf minuten naar de kant moet bij het ontvangen van een gele kaart. "Gedoe rond kaarten is een grote ergernis, ook omdat een eerste gele kaart voor lief genomen wordt vanwege het ontbreken van een directe consequentie." Tot slot pleit de KNVB voor onbeperkt wisselen: "Ook deze maatregel levert meer snelheid en spektakel op, want je mag ongelimiteerd spelers wisselen met zogeheten ‘vliegende wissels’, waarbij het spel niet stil hoeft te liggen."