FC Twente probeerde tevergeefs ‘verloren zoon’ terug te halen naar Nederland

Dinsdag, 7 juni 2022 om 13:49 • Laatste update: 14:56

FC Twente heeft geprobeerd om Tjaronn Chery terug te halen naar Nederland, meldt TC Tubantia. De middenvelder staat onder contract bij Maccabi Haifa en dacht dat transfervrij weg te kunnen. Dat bleek niet het geval, waardoor Twente heeft afgezien van zijn komst. Het contract van de bij Twente opgeleide Chery loopt nog door tot volgend jaar zomer bij de club uit Israël.

Chery is geen onbekende van Twente. De middenvelder doorliep er de complete jeugdopleiding en maakte er in oktober 2008 zijn debuut in het profvoetbal. Bij die ene wedstrijd zou het blijven in Enschedese dienst. Hij speelde in Nederland verder voor SC Cambuur, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. De laatste jaren is hij actief in het buitenland, waar hij momenteel het shirt draagt van Maccabi Haifa. Eerder dit jaar kwam hij met de Israëlische club in actie tegen Feyenoord in de Conference League.

FC Twente vist de laatste jaren vaker in de vijver met transfervrije spelers. Technisch directeur Jan Streuer wist op die manier al verschillende aantrekkelijke spelers in te lijven. Voor komend seizoen zijn de Tukkers verzekerd van de transfervrije komst van Sem Steijn en Przemyslaw Tyton, die respectievelijk overkomen van ADO Den Haag en Ajax. In het geval van Chery is het dus niet gelukt. Laatstgenoemde meende transfervrij te kunnen vertrekken bij Maccabi Haifa, maar dat bleek niet het geval.

Bosch vertrekt

TC Tubantia meldt bovendien dat Twente deze zomer afscheid neemt van Jesse Bosch. De middenvelder is het niet met de club eens geworden over een nieuw contract. Bosch doorliep de complete jeugdopleiding van de club uit Enschede, maar kreeg onlangs te horen dat de optie in zijn contract niet werd verlengd. Gesprekken over een nieuwe verbintenis hebben niks uitgehaald. Bosch kwam in 2010 in de jeugdopleiding van Twente terecht en maakte vanaf het seizoen 2019/20 deel uit van de A-selectie. In oktober 2019 maakte hij zijn profdebuut in de bekerwedstrijd tegen De Treffers.