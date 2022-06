Brian Brobbey vertelt uitkomst van gesprek met Leipzig over Ajax-wens

Dinsdag, 7 juni 2022 om 10:46 • Tom Rofekamp

RB Leipzig heeft aangegeven open te staan voor een definitieve terugkeer van Brian Brobbey bij Ajax, zo vertelt de spits in gesprek met het Algemeen Dagblad. Brobbey had recentelijk contact met zijn eigenlijke werkgever, waarin de wens in Amsterdam te kunnen blijven ter sprake kwam. Ook sprak de twintigjarige aanvaller al met Alfred Schreuder, die de komst van Brobbey eveneens alleszins aanmoedigt.

De jeugdinternational, afgelopen seizoen goed voor 7 treffers in 11 Eredivisie-optredens (en slechts 396 speelminuten), gaf na afloop van de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-0) al aan 'ervan uit te gaan' in Amsterdam te blijven. Hoewel Fabrizio Romano destijds meldde dat de gesprekken tussen Ajax en Leipzig al gaande waren en ook voorspoedig verliepen, had Brobbey in dat verband nog niets vernomen van die Roten Bullen. Nu heeft de goalgetter ook van zijn werkgever positief nieuws te horen gekregen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik heb gezegd dat ik het liefst bij Ajax blijf", vertelt Brobbey over het gesprek met Leipzig. "Dat begrepen ze. Ze zeiden dat ze daarvoor openstonden, maar dat ik eerst met Ajax moest praten en niet voor niets terug kan." De Telegraaf meldde onlangs dat Ajax diep in de buidel moet tasten om het jeugdexponent definitief terug te halen. Er zou meer dan tien miljoen moeten worden neergelegd voor Brobbey, die nog drie jaar vastligt in Duitsland. Hoe de onderhandelingen verlopen, weet de aanvaller niet: "Ik denk dat ze bezig zijn, maar verder hoor ik niks."

Brobbey had ook al contact met de nieuwe trainer van de Amsterdammers, Alfred Schreuder. "Hij heeft me gebeld om te laten weten dat hij me er erg graag bij houdt. Ik weet dat iedereen positief over hem praat. Van Dusan Tadic en Daley Blind hoorde ik goede verhalen. Hij was natuurlijk de assistent van Erik ten Hag in 2019. In die tijd heb ik nog een paar keer onder hem getraind. Hopelijk kan Ajax de lijn doortrekken onder hem. Ik hoop dat ik daarbij ben, want ik wil in de Champions League heel graag mooie dingen laten zien."

De spits, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereidt op twee belangrijke EK-kwalificatieduels met Jong Gibraltar en Jong Wales, werd opgeleid door Ajax, maar weigerde na lang onderhandelen om vorig jaar zomer zijn aflopende contract te verlengen. De spits trok daarop transfervrij naar RB Leipzig, wat uitliep op een kleine deceptie. In de eerste seizoenshelft kwam Brobbey tot slechts 124 speelminuten in de Bundesliga, waarin hij niet één keer het net wist te vinden. Ajax wilde Brobbey maar al te graag huren en begin februari kwam het dan ook tot een tijdelijke terugkeer. Het heeft er alle schijn van dat die nu in een definitieve verbintenis omgezet gaat worden.