Benzema besluit vlak na wondergoal tot betaling van 75.000 euro

Zaterdag, 4 juni 2022 om 13:33 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:52

Karim Benzema trekt zijn hoger beroep in tegen de uitspraak die de rechter november vorig jaar deed in de zogeheten sekstape-zaak. De kersverse winnaar van de Champions League gaat daarmee akkoord met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en moet een boete van circa 75.000 euro betalen wegens betrokkenheid bij de afpersing van Mathieu Valbuena. De advocaat van Benzema gaf destijds aan in hoger beroep te gaan, maar ziet daar nu alsnog vanaf. "Mijn cliënt is uitgeput door deze procedure”, geeft Hugues Vigier zaterdag als reden op tegenover Agence France-Presse.

Benzema is in sportieve termen in de vorm van zijn leven en maakte zaterdag een fenomenaal doelpunt tegen Denemarken, dat zeer verrassend met 1-2 won van Frankrijk. Kort daarna besloot Benzema de zaak rond Valbuena definitief te beëindigen. In november werd de spits van Real Madrid schuldig bevonden aan afpersing van zijn voormalig ploeggenoot bij het nationale elftal. Valbuena, die momenteel onder contract staat bij Olympiacos, werd naar verluidt gevraagd om een geldbedrag over te maken naar een vriend van Benzema om te voorkomen dat de sekstape uit zou lekken.

Tuurlijk Karim Benzema ?? Hij zet Frankrijk op een 1-0 voorsprong tegen Denemarken, let ook even op de assist ??#ZiggoSport #NationsLeague #FRADEN pic.twitter.com/TWSopferlJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2022

Benzema heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. Zijn verzoek om het onderzoek te stoppen werd door de Franse justitie niet ingewilligd. De advocaat van Benzema liet toentertijd na de uitspraak meteen weten in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de rechter. “We zijn volledig verrast door deze uitspraak. We gaan in hoger beroep, dat is noodzakelijk. Dan zal hij worden vrijgesproken.”

Zijn advocaat geeft zaterdag ‘uitputting’ als reden op voor het laten vallen van het hoger beroep door Benzema. “Deze terugtrekking onderschrijft een uitspraak van veroordeling en schuld. Het is een gerechtelijke waarheid. Maar het is geen realiteit”, aldus Vigier. De rechtbank verklaarde november vorig jaar de opgelegde straf voor Benzema. “Hij heeft zichzelf persoonlijk betrokken bij de zaak door middel van uitvluchten en leugens, om zijn teamgenoot te overtuigen zich aan de chantage te onderwerpen. De rechtbank voegde daaraan toe dat Benzema ‘geen vriendelijkheid jegens Valbuena’ had getoond, zoals hij had beweerd, maar ‘precies het tegenovergestelde’ liet zien.

Aanklagers zeggen dat Valbuena begin juni 2015 een eerste telefoontje kreeg waarin werd gedreigd om de sekstape te openbaren, terwijl hij in het trainingscentrum van de Franse ploeg was in Clairefontaine. De anonieme beller zei dat hij 'tot een regeling wilde komen' met Valbuena en vertelde hem een tussenpersoon te noemen. Aanklagers beweren dat Benzema werd ingezet door de vermeende afpersers om zijn teamgenoot te overtuigen om te betalen. De 33-jarige aanvaller werd daarom beschuldigd van medeplichtigheid aan poging tot chantage.

Valbuena gaf vorig jaar zelf ook uitleg over de gebeurtenissen van 6 oktober 2015, toen Benzema hem in Clairefontaine benaderde om de sekstape te bespreken. De voormalig speler van Olympique Marseille bevestigde dat Benzema bleef aandringen dat hij met zijn vriend Karim Zenati moest spreken. “Hij stond erop dat ik iemand zou ontmoeten, maar hij gaf mij zijn naam niet.” Valbuena schetste vervolgens het verschil tussen de situatie van Djibril Cissé en die van Benzema. Cissé maakte hem alleen attent op de video, kwam nooit met een oplossing, maar Benzema adviseerde hem om met zijn vriend te praten. Na de ontmoeting, zei Valbuena, realiseerde hij zich dat ook Benzema deel uitmaakte van de affaire. “Ik had het gevoel dat hij me bang wilde maken.”