Brobbey spoort Huntelaar aan als toekomst bij Ajax ter sprake komt

Vrijdag, 3 juni 2022 om 21:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:46

Brian Brobbey was vrijdagavond met twee doelpunten de belangrijkste speler aan de kant van Jong Oranje, dat zeer eenvoudig wist te winnen van de leeftijdsgenoten van Jong Moldavië (0-3). De twintigjarige aanvaller, inmiddels met vijf doelpunten namens Jong Oranje, had echter stiekem liever meegedaan bij het Nederlands elftal in de Nations League-wedstrijd tegen België. Desondanks heeft hij vrede met de keuze van bondscoach Louis van Gaal om hem te passeren.

"Natuurlijk, ik heb een goed seizoen gedraaid bij Ajax en dan hoop je sowieso dat de bondscoach je oproept", verklaart Brobbey na afloop in een video-interview met ESPN. "Maar hij (Van Gaal, red.) heeft zijn uitleg gegeven en die begrijp ik ook. Hij heeft in de media gezegd dat Jong Oranje naar het EK moet, en daar heeft hij gelijk in." Persoonlijk contact is er overigens niet geweest met Van Gaal: "Nee, ik heb hem niet gesproken, ik heb zijn assistent gesproken." Presentator Jan Joost van Gangelen wil gelijk weten wat de assistent, die niet bij naam wordt genoemd, tegen Brobbey zei.

?? Brian Brobbey was niet bepaald onder de indruk van tegenstander Moldavië. "11 punten? Oh, zoveel!" pic.twitter.com/TyPRhBDnsp — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2022

De aanvaller van Jong Oranje hoeft de betreffende woorden van de assistent van Oranje niet per se voor zichzelf te houden: "'Blijf je best doen, dan komt het goed'", onthult de Ajacied, die vertrouwen heeft in een snelle oproep voor het Nederlands elftal. "Als ik mijn best blijf doen, dan gaat het zeker komen." Van Gangelen vraagt vervolgens aan Brobbey of hij nog een nieuwtje heeft op transfergebied, daar de door Ajax gehuurde spits nog steeds onder contract staat bij RB Leipzig. "Blijf je bij Ajax, is alles in kannen en kruiken? Vertel."

"Ik zou het niet weten, ik denk dat ze aan het onderhandelen zijn. Ik hoor binnenkort meer denk ik", legt Brobbey de bal bij Ajax en Leipzig. "Ik weet niet hoe het er nu voorstaat, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ik hoop dat Klaas zijn best doet, dus dan moet het wel goed komen." Van Gangelen denkt dat Brobbey zaakwaarnemer Klaas Vos bedoelt, maar hij heeft het over Klaas-Jan Huntelaar, die zich sinds enkele maanden samen met technisch manager Gerry Hamstra met het technische beleid van Ajax bemoeit. "Klaas-Jan Huntelaar toch?", benadrukt de spits nog maar eens. De Telegraaf meldde onlangs dat Ajax meer dan tien miljoen moet neerleggen voor Brobbey, die nog drie jaar vastligt in Leipzig. Een definitief akkoord tussen alle partijen is nog niet naar buiten gebracht.

Brobbey brengt met dubbelslag EK weer stap dichterbij voor Jong Oranje