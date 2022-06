Portugal maakt Spaanse counter van negen seconden onschadelijk in minuut 85

Donderdag, 2 juni 2022 om 22:47 • Laatste update: 23:07

Spanje en Portugal delen de punten na een boeiende openingswedstrijd in Groep 2 van de Nations League. De wedstrijd in Sevilla eindigde in 1-1. Cristiano Ronaldo kwam pas na een uur spelen in het veld en zag zijn ploeggenoot Ricardo Horta vlak voor tijd de gelijkmaker binnen tikken. Álvaro Morata scoorde halverwege de eerste helft na een razendsnelle Spaanse counter.

Opmerkelijk was de opstelling van Portugal: voor de tweede keer in veertien jaar tijd startte Cristiano Ronaldo niet in de basis. Vanaf daar zag de superster dat de Spanjaarden enthousiast aan de wedstrijd begonnen. De ploeg van Luis Enrique had de wedstrijd direct onder controle met goed positiespel. Toch was het voor la Roja lastig om kansen te creëren tegen de goed geformeerde Portugese defensie. Na een kwartier spelen toonden de Portugezen ook aanvallend meer lef. Raphaël Guerreiro speelde de bal na een goede actie richting Rafael Leão, maar zijn schot vloog net over de lat.

??????.??????.??????????????! ?? Spanje is razendsnel weg via Gavi, die bereikt Sarabia en die stelt Morata weer in staat om binnen te werken ??#ZiggoSport #NationsLeague #SPAPOR pic.twitter.com/ephA3Zdn3D — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 2, 2022

Halverwege de eerste helft brak Spanje vanuit een perfecte counter de ban. De uitblinkende Gavi pikte de bal op en dribbelde razendsnel naar voren. Via Pablo Sarabia kreeg hij de bal vervolgens bij Álvaro Morata, die in alle vrijheid kon afronden. Even leek het buitenspel te zijn, maar de herhaling toonde aan dat de spits zich achter de bal bevond. 1-0. Na deze goal ontstonden er enkele mogelijkheden over en weer, maar Spanje ging met een voorsprong de rust in.

Na rust liet Leão een kans voor de Portugezen onbenut. De revelatie van AC Milan ontving de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied, maar hij kapte één keer te veel. Zijn poging daarna werd op geweldige wijze gepakt door keeper Unai Simón. Pas in minuut 62 kwam Cristiano Ronaldo in de ploeg voor Otavio. Dit leek een startsein te zijn voor het slotoffensief van de Portugezen, maar de eerste grote kans hierna was voor Morata. Hoewel zijn schot FC Porto-keeper Diogo Costa passeerde, belandde het leer aan de verkeerde kant van de paal.

Spanje hield in het laatste kwart de overhand, maar men vergat zichzelf te belonen. Het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding kostte uiteindelijk twee punten. Na een goede combinatie over rechts kwam de bal voor het doel van Spanje terecht bij Horta. De Portugees twijfelde niet en tikte de bal beheerst binnen. In de laatste vijf minuten wist Spanje de wedstrijd niet meer in een overwinning om te zetten, mede door een misser van Jordi Alba.