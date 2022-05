Perez probeert Van Gaal te doorgronden: ‘Als De Boer dit had gedaan... ’

Kenneth Perez denkt dat Louis van Gaal weloverwogen heeft gekozen voor Vincent Janssen, die voor het eerst sinds oktober 2017 weer bij de selectie van Oranje zit. De analist denkt tevens dat diens voorganger Frank de Boer veel meer kritiek had ontvangen bij het selecteren van een speler die jarenlang is gepasseerd bij het Nederlands elftal. Janssen sluit vanwege zijn bruiloft overigens pas op 5 juni aan bij Oranje, twee dagen na het Nations League-duel met België van vrijdagavond.

"Hij wil proberen te kijken wat voor type hij is", probeert Perez de keuze van Van Gaal voor Janssen te duiden in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Hij weet wel wat voor type hij is, maar wil weten of hij nog op niveau is, om die rol te kunnen vervullen bij het Nederlands elftal. Daar is hij benieuwd naar. En wie zegt wat, dat is ook belangrijk. Niet zozeer wat je zegt, maar wie het zegt. Als Frank de Boer dit had gedaan, de vorige bondscoach... ", zegt Perez met een veelzeggende lach.

?? Kenneth Perez gelooft dat er een 'masterplan' achter de selectie van Vincent Janssen voor Oranje zit. "Als Frank de Boer dit had gedaan..." pic.twitter.com/t8xxgex4Pq — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022

"Maar alleen omdat we Van Gaal zo hoog hebben zitten... Ik denk dan: er moet hier een heel groot masterplan achter zitten. Want anders is het heel moeilijk te volgen", verwijst Perez naar de eerste oproep van Janssen in bijna vijf jaar tijd. "Dus daar vertrouw ik maar op." Hans Kraay junior op zijn beurt snapt helemaal niets van het oproepen van de spits. "Dit is een onverklaarbare selectie, want Janssen heeft in 27 wedstrijden (in werkelijkheid 29, red.) 3 goals gemaakt. Hij speelt achter Rogelio Funes Mori (bij Monterrey, red.) en is helemaal niet een van de centrumspitsen. Dus hij is een nummer tien, die er omheen beweegt."

De bij PSV vertrokken Toon Gerbrands, die bij AZ samenwerkte met Van Gaal, zit meer op de lijn van Perez. "Ik denk dat wat Kenneth zegt klopt, dat hij een groter plan heeft. Zo ken ik hem al die jaren. En in al die jaren dat ik met hem gewerkt hebt, zie je het plan dat hij heeft. En morgen (maandag, red.) is de persconferentie, dan kun je vragen gaan stellen. Maar hij heeft daar een groter plan mee." Kraay heeft wederom zijn bedenkingen: "Met Vincent Janssen zie ik geen groter plan hoor", aldus de analist annex verslaggever van de betaalzender.

"Het is meer verrassend, en zo was Van Gaal niet, dat er andere regels gelden voor spelers", vervolgt Perez, die gelijk een voorbeeld geeft. "Georginio Wijnaldum speelt te weinig en Steven Bergwijn speelt blijkbaar genoeg, terwijl hij minder speelt dan Wijnaldum. Dat kan ik niet helemaal rijmen, een speler als Wijnaldum die zoveel inbreng heeft gehad bij het Nederlands elftal. Dat hij dan niet in het Nederlands elftal kan spelen omdat hij te weinig speelt, terwijl andere spelers nog minder spelen." Kraay vindt ook dat Wijnaldum te weinig krediet krijgt van Van Gaal: "Wijnaldum heeft het samen met Memphis Depay, op tien, fantastisch gedaan onder Ronald Koeman. Maar Guus Til is toch niet beter dan Wijnaldum?"