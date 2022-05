‘Major security issues’ rond Stade de France: aftrap CL-finale uitgesteld

Zaterdag, 28 mei 2022 om 20:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:54

In aanloop naar de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid hebben er ongeregeldheden plaatsgevonden rondom het Stade de France, zo meldde RMC Sport. Fans van Liverpool zonder tickets hebben naar verluidt enkele minuten een poging gewaagd om het stadion in te komen. Door de ongeregeldheden ging de finale niet om 21.00 uur, maar om 21.36 uur van start.

Verschillende Engelse journalisten hebben foto’s op sociale media gepost, waarbij vermeld wordt dat er een gespannen sfeer hangt rondom de ingangen van het stadion bij het controleren van tickets. Een half uur voor aanvang van de finale zijn de vakken met Real Madrid-fans vrijwel compleet bezet, terwijl de vakken met supporters van the Reds nog vrij leeg waren.

Fans van Liverpool stonden al uren in de file om in de buurt van het stadion te komen. De belangrijkste voor het uitstellen van de wedstrijd is dat er honderden supporters van Liverpool zonder kaartjes veiligheidsmedewerkers omver hebben geduwd en zichzelf bij diverse ingangen toegang tot het stadion hebben verleend, zo meldt onder meer Sierd de Vos bij Ziggo Sport.

De UEFA gaf fans van Liverpool die te laat bij het stadion arriveerden als reden voor het uitstellen van de finale, hetgeen door meerdere journalisten wordt tegengesproken. Zo schreef Daniel Austin, journalist van The Independent, dat fans twee uur voor aankomst nog steeds aan het wachten waren voordat ze het Stade de France binnen konden. Plots zouden de ingangen dicht zijn gegooid, waarna meerdere fans het stadion probeerden binnen te dringen.

De woorden van Austin werden door Nick Parrott, journalist van de BBC bevestigd. "Ik ben zojuist voor het eerst in mijn leven met pepperspray bespoten", zo vertelde hij tegen BBC Radio 5 Live. "Ik ben al eerder naar de Champions League finale geweest en ik ben nog nooit met pepperspray bespoten. Ik stond voor ingang Y, die het laatste anderhalf uur herhaaldelijk open en dicht is gegaan, maar er mocht niemand doorheen. Het beveiligingspersoneel aan de andere kant rukte op en spoot met pepperspray. Ik heb tien fans gezien die over hekken probeerden te klimmen. Ingang Z staat open maar er lijkt geen beweging in te komen. Ik heb nog nooit zo'n chaos gezien bij een wedstrijd waar ik ben geweest. Ik was er op tijd en het was duidelijk dat we niet voor negen uur binnen zouden zijn."

Alguns adeptos do Liverpool saltam os portões para forçar a entrada no estádio. #UCLfinal pic.twitter.com/EQSOzK0Zaz — B24 (@B24PT) May 28, 2022

Kick-off has been delayed at the Stade de France by 15 minutes. Many fans with tickets have been queuing for hours outside as some without rush the gates.#UCLfinalpic.twitter.com/w1vvUq2rur — 101 Great Goals (@101greatgoals) May 28, 2022

Still locked outside the ground over two hours after arriving. Fans did not arrive late. They closed the gates and all of the stewards and police have disappeared. There's danger of a serious crush here. — Daniel Austin (@_Dan_Austin) May 28, 2022

Football fans again being treated like animals for no reason other than trying to enter a stadium they've paid a ticket for and arriving on time. It shouldn't matter who you support. The longer people descend into tribal shite the longer everyone will be treated like cattle. — Daniel Austin (@_Dan_Austin) May 28, 2022

Incredible scenes outside Stade de France with Liverpool fans struggling to enter. It is pointed that approx 30k Liverpool fans more came to Paris ticketless. French police definitely had some logistics issue, 30 minutes to go and half Liverpool stand still empty #LFCRMA pic.twitter.com/j4YmVLkatG — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 28, 2022