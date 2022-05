Denso Kasius ziet toptransfer naar Bologna al snel worden bekroond

Vrijdag, 27 mei 2022 om 15:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:42

Denso Kasius (Bologna), Hugo Wentges (ADO Den Haag) en Sven Mijnans (Sparta Rotterdam) mogen zich voor het eerst aansluiten bij de definitieve selectie van Jong Oranje, zo blijkt uit de door Erwin van de Looi bekendgemaakte selectie. Die bestaat uit 23 namen en kent verder weinig verrassingen. Myron Boadu keert terug bij Jong Oranje en moet in de spits de concurrentie aan met Brian Brobbey en Joshua Zirkzee.

Kasius is waarschijnlijk de opvallendste naam in de selectie. De rechtsback maakte eind januari de verrassende overstap vanuit FC Volendam (dat hem huurde van FC Utrecht) naar Bologna en speelde daar tot nu toe zeven keer. Boadu is er eveneens bij; de spits van AS Monaco miste de laatste interlandperiode in maart door een blessure, zo benadrukte Van de Looi een paar maanden geleden. In de interlandbreak daarvóór in november ontbrak Boadu nog vanwege een disciplinaire schorsing, waardoor de aanvaller al sinds oktober niet meer uitkwam voor Jong Oranje.

De aankomende twee weken staan de laatste drie wedstrijden in de EK-kwalificatiegroep op het programma. Jong Oranje speelt eerst op vrijdag 3 juni in Chisinau tegen Moldavië. Op dinsdag 7 juni staat in Almere de thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma, waarna de groepsfase op zaterdag 11 juni afgesloten wordt afgesloten met een uitwedstrijd tegen Wales. Als Jong Oranje deze drie wedstrijden wint is het rechtstreeks geplaatst voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.

De volledige selectie:

Doel: Hugo Wengtes (ADO Den Haag), Jay Gorter (Ajax) en Kjell Scherpen (KV Oostende)

Verdediging Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Sepp van den Berg (Preston North End), Sven Botman (Lille OSC), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denso Kasius (Bologna), Jan Paul van Hecke (Blackburn Roves), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Devyne Rensch (Ajax)

Middenveld: Kenneth Taylor (Ajax), Wouter Burger (FC Basel), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam)

Aanval: Brian Brobbey (Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Elayis Tavsan (NEC), Daishwan Redan (PEC Zwolle), Joshua Zirkzee (Anderlecht)