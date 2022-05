Situatie Xavi Simons draait compleet om: contractverlenging bij PSG erg dichtbij

Donderdag, 26 mei 2022 om 11:14 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:33

Xavi Simons is bijna akkoord met Paris Saint-Germain over een contractverlenging, zo laat GOAL weten. Volgens Fabrizio Romano kon ook concrete interesse van drie andere clubs de jongeling niet op andere gedachten brengen. Zowel Simons als PSG zelf zouden naar verluidt bezig zijn de laatste plooien glad te strijken en snel naar buiten treden om de contractverlenging wereldkundig te maken.

De contractverlenging van Simons zou intern bij de Fransen als ‘topprioriteit’ worden gezien, zeker nu het dossier-Kylian Mbappé is afgerond door de club. Er zijn echter meerdere kapers op de kust voor het toptalent. Foot Mercato maakte medio april al melding van de interesse van Bayer Leverkusen in Simons, terwijl ook Barcelona nadrukkelijk in verband wordt gebracht met zijn voormalig jeugdproduct. Romano geeft aan dat drie clubs navraag hebben gedaan bij het management van Simons, maar de middenvelder lijkt dus de voorkeur te geven aan een langer verblijf bij PSG. Daarmee schijnt hij van gedachten veranderd te zijn, aangezien het er eerder op leek dat hij niet zou verlengen bij de Franse kampioen.

Three clubs have approached Xavi Simons and his agents in the last few months to sign him on a free move this summer. The answer was always the same: plan is to extend the contract with Paris Saint-Germain. ???? #PSG Final steps to be discussed with the new sport director soon. pic.twitter.com/8ZrwIAxSjD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2022

Het aflopende contract van Simons is al enkele maanden onderwerp van gesprek in de Franse media. Begin maart kwam Romano al naar buiten met het nieuws dat PSG een sterk verbeterd aanbod had neergelegd bij het management van Simons. Volgens berichtgeving van le Parisien een maand later zou de Nederlander niet ingaan op dat aanbod, vawnege een besluit van PSG-trainer Mauricio Pochettino: Simons werd gepasseerd in de wedstrijdselectie voor het Ligue 1-duel met Clermont Foot (1-6 winst).

Er zou geen directe aanleiding zijn geweest om de aanvallende middenvelder op de tribune te zetten en Pochettino - die tot dan toe steevast een plek in zijn wedstrijdselectie had voor Simons - trad zelf ook niet naar buiten met een verklaring. Het management van Simons was naar verluidt not amused over de beslissing van de Argentijnse oefenmeester, waardoor er hevig gespeculeerd werd over zijn nabije toekomst. Pochettino nam de negentienjarige Simons sinds die wedstrijd echter weer bij zes van de zeven duels in het competitieslot op in zijn selectie en liet hem zelfs twee keer invallen.