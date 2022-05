Mourinho strooit extra zout in wonden: ‘Alleen finale geen mooi verhaal’

José Mourinho is dolgelukkig met het veroveren van de Conference League-titel met AS Roma. De Portugees versloeg in de finale Feyenoord en sleepte daarmee zijn vijfde Europese prijs in de wacht. Mourinho, die apetrots is op zijn spelers, liet na afloop van de wedstrijd tijdens de persconferentie weten dat het bereiken van de finale op zichzelf niet iets is om blij mee te zijn. “Alleen het spelen van een finale is absoluut geen mooi verhaal.”

Mourinho heeft in zijn carrière als trainer veel prijzen in de wacht gesleept, maar plaatst het winnen van de titel met AS Roma wel hoog op zijn lijst met favoriete titels. “Ik heb Europese toernooien met vier verschillende clubs gewonnen. Winnen met Manchester United is bijna normaal. De Champions League winnen met FC Porto is niet normaal. Verder maakte het mensen gelukkig door de Champions League met Internazionale te winnen, dat toen vijftig jaar niet de Champions League had gewonnen. Door vandaag deze prijs te winnen maakt dat mensen ook gelukkig”, zo gaf de Portugees tegenover de aanwezige pers aan.

Mourinho krijgt vaak veel kritiek op zijn speelstijl, maar liet op de persconferentie weten hoe hij daar tegenaan kijkt. “Een Nederlandse journalist zei gisteren dat het moeilijk is om met mooi voetbal te winnen, waarop ik antwoordde door te zeggen dat het moeilijk is om te winnen. Winnen is heel lastig. Om te winnen moet je over veel ingrediënten beschikken. Ons team heeft 55 wedstrijden gespeeld. We kwamen met een fysieke en mentale vermoeidheid in deze finale, maar we hebben het weten te managen. We hebben het verborgen gehouden.”

“In mijn speech aan het begin van het seizoen liet ik weten dat ik honderd procent zeker wist dat het seizoen op een speciale manier zou worden afgesloten", zo vervolgde Mourinho zijn verhaal. "En dat is gebeurd. De succesvolle trainer richtte zich ook nog kort tot Feyenoord. “De tweede helft was lastig. Ik wil niet alleen negatief praten over onze vermoeidheid, dat is respectloos naar de tegenstander. Ze speelden goed, en veranderden hun speelstijl de tweede helft. Ik wil Feyenoord feliciteren. Net zoals wij begonnen zij in de eerste ronde van de Conference League."

Mourinho liet tot slot weten dat het bereiken van een finale alleen in zijn ogen niet voldoende is om blij mee te kunnen zijn. “Deze competitie was onze kans om geschiedenis te schrijven. Dat betekent niet alleen het spelen van een finale, dat is absoluut geen mooi verhaal. Ik heb eerdere finales die ik heb verloren besproken met mijn spelers. Na elke finale dacht ik: Wat doe ik hier? Waarom ben ik er niet in de halve finale uitgeknikkerd? Ik had altijd een vreselijk gevoel over het verliezen van finales, maar wij hebben gewonnen. De spelers hebben alles gegeven en het is jammer dat ze nu allemaal uitvliegen voor internationale verplichtingen, want als ze dezelfde energie hebben die ik nu heb, dan zouden ze direct naar het strand toe moeten gaan.”